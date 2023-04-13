Брижит Макрон – 70 лет: любовь и политика в жизни первой леди Франции

Жене французского президента Эммануэля Макрона Брижит исполнилось 70 лет. Она старше своего мужа на 24 года. Супруги познакомились еще в школе. Правда, тогда Эммануэль был 15-летним подростком, а Брижит его учительницей с тремя детьми и мужем.

Фото: Мир24 Мир24

Французская пресса так и намекает на возраст супруги Макрона. Дерзит с помощью карикатур. Какая уж тут этика. Поздравляют Брижит с 70-летием своеобразно, по-европейски – целым парадом веселых картинок. Вот она в образе мумии, как фараон Рамзес II. Вот президент в коляске на пути к Елисейскому дворцу. Или вот король с королевой. И везде Брижит в роли матери – у них с Эммануэлем разница в возрасте 24 года. На этом и пляшут журналисты.

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Когда Макрону было 15, он влюбился в свою учительницу французского языка – Брижит Озьер. Сорокалетняя женщина, замужняя, с тремя детьми. Причем одна из дочерей Брижит училась с Макроном в одном классе. Но юный Эммануэль заявил, что женится на Брижит несмотря ни на что. Родителей Макрона такая перспектива шокировала. Они отправили сына на учебу в Париж. Но они продолжили крутить роман.

Они поженились спустя 14 лет после первого знакомства. С этого момента карьера Макрона стремительно набирает обороты. Сначала он министр экономики, потом заместитель генсекретаря президента. Потом, опираясь на поддержку Брижит, Эмануэль смог занять и президентское кресло в Елисейском дворце.

Макрон никогда не скрывал, что его карьера во многом заслуга жены. Брижит – дочь богатого шоколатье, владельца сети магазинов – не стала продолжать семейный бизнес. Получила гуманитарное образование. Преподавала в Париже, в Страсбурге. Сейчас бывшая учительница хорошо справляется с ролью первой леди. Везде сопровождает мужа, проводит благотворительные вечера.

Она не эталон французского шика. Но даже в свой пенсионный возраст госпожа Макрон не стесняется щеголять в коротких платьях. Доказывает – каблуки и мини-юбки можно носить в любом возрасте. Для французов это и вызов, и пример для подражания. Сейчас 70-летняя Брижит – бабушка семи внуков.