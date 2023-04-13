Умерла создательница мини-юбки

Британский дизайнер и создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно заявлению семьи модельера, которое попало в распоряжение журналистов, Куант скончалась в собственном доме в графстве Суррей, Великобритания. Подробности кончины знаменитости не разглашаются.

Мэри Куант родилась 11 февраля 1930 года в Лондоне и впоследствии окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году вместе с будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла в Челси бутик Bazaar, где представила наряды своего авторства. Дизайнера считают создательницей мини-юбки, которую в 1960-х годах

популяризировала всемирно известная модель Твигги. Кроме того, Куант приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones. Вдобавок модельер одна из первых начала использовать в работе новые синтетические материалы.