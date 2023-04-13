Биографии, которые вдохновляют

Иногда кажется, что истории, рассказанные в фильмах и книгах, созданы для того, чтобы отвлекаться от реальности — ведь они намного интереснее. Но многие из них основаны на событиях, которые происходили совсем недавно, а их герои — вполне реальные люди. Делимся подборкой книг и фильмов, персонажи которых — наши современники.

Фото: Теории и практики Теории и практики

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Книги

Фрэнк Абигнейл

Издательство: «Бомбора», 2022

Автобиография одного из самых известных мошенников, за которым охотились полицейские 50 штатов США и 26 стран Европы. Вы наверняка знаете эту историю по одноименному фильму Стивена Спилберга с Леонардо ди Каприо и Томом Хэнксом. Но книга позволяет увидеть события глазами самого Абигнейла, ознакомиться с нюансами, которые не вошли в фильм, и лучше разобраться в психологии героя.

Мэттью Макконахи

Издательство: «Азбука», 2022

Еще одна автобиография — на этот раз легендарного голливудского актера. Макконахи рассказывает о самых трудных и значимых решениях в своей жизни: от поездки в Австралию после окончания школы до выбора пути серьезного драматического актера. Фанатам книга поможет лучше узнать кумира, а всем остальным — познакомиться с прекрасной историей успеха.

Издательство: «Рипол-Классик», 2022

Молли Блум была американской лыжницей, которая мечтала попасть в олимпийскую сборную — но известна она не этим. Из-за травмы Молли пришлось уйти из большого спорта, и она попала в финансовую контору, начальник которой проводил закрытые турниры по покеру. Освоившись в этой сфере, Молли решает открыть свое дело — и строит целую подпольную империю. По ее автобиографии Аарон Соркин снял одноименный фильм, главную роль в котором исполнила Джессика Честейн.

Джанетт Уоллс

Издательство: «Бомбора», 2022

Джаннетт Уоллс — писательница и журналистка из США. Она выросла в условиях, которые сложно назвать благополучными. В «Замке из стекла» Уоллс рассказывает о своем детстве — и о том, как рано ей пришлось повзрослеть, пусть даже родители были рядом. Это история о том, как любовь иногда оборачивается равнодушием и как трудно бывает простить даже самых близких людей.

Майкл Финкель

Издательство: «Эксмо», 2022

Это история Кристофера Найта — американца, который в 1986 году поселился в лесу и прожил там 27 лет. За все годы Найта никто ни разу не видел, но о его существовании знали, поскольку он обкрадывал дома местных жителей. В 2013 году Найта поймала полиция. Книга основана на интервью, которое он дал журналисту Майклу Финкелю.

Фильмы

«Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине»

Год: 2019 Режиссер: Алекс Гибни

Документальный фильм об Элизабет Холмс — американской предпринимательнице, провернувшей одну из самых громких афер XXI века. Она основала компанию Theranos, которая разрабатывала оборудование для анализа крови. Холмс говорила, что ее технология станет настоящим прорывом, ведь для самых сложных исследований потребуется всего несколько капель крови пациента. В компанию активно инвестировали — но оборудование так и не выпустили в продажу: деятельность Theranos была признана мошеннической.

«Тоня против всех»

Год: 2017 Режиссер: Крэйг Гиллеспи

История скандальной фигуристки Тони Хардинг, которую сыграла Марго Робби. В девяностых Хардинг считали одной из лучших американских фигуристок, ей прочили место в олимпийской сборной. Но из-за серии неприятностей — мелких и не очень — карьера пошла на спад. А затем на соперницу фигуристки, Нэнси Кэрриган, напали — и все связали это с самой Хардинг.

«Тетрис»

Год: 2023 Режиссер: Джон С. Бейрд

История о том, как «Тетрис» стал популярным во всем мире. В 1988 году Хэнк Роджерс, разработчик и предприниматель, видит на выставке в Лас-Вегасе эту видеоигру — и тут же покупает права на ее распространение в Японии. Но все не так просто: он не единственный, кто осознает ценность «Тетриса». Одним из продюсеров фильма стал Алексей Пажитнов — создатель игры.

«Эдди «Орел»

Год: 2015 Режиссер: Декстер Флетчер

Еще один фильм о спорте — с Хью Джекманом и Тэроном Эджертоном в главных ролях. Майкл Эдвардс, которого все называют Эдди по его фамилии, с детства мечтает стать олимпийским чемпионом. Он пробует себя в разных видах спорта и в конце концов решает остановиться на лыжах. Однажды Эдди узнает, что Великобритания уже довольно давно не выставляла спортсменов для соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, — и понимает, кем на самом деле хочет стать.

«Шахматист»