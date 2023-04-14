Четыре дня агонии: как на самом деле умирал Сталин

И.В. Сталин скончался 5 марта 1953 г. По официальной версии, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг (инсульт). Однако многие исследователи считают, что вождь народов был отравлен ближайшими соратниками по партии. Так или иначе, а смерть всесильного правителя стала знаковым событием в истории СССР. Сам же он покидал этот мир мучительно. Его уходу предшествовала длительная агония, подробно описанная врачами.

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Доктор исторических наук Рудольф Пихоя рассказал о кончине И.В. Сталина в статье «5 марта 1953 года. Пятьдесят лет спустя», которая вышла в журнале «Социология власти» (№ 2 за 2003 г.). Исследователь отметил, что состояние здоровья вождя народов резко ухудшилось вечером 1 марта 1953 г., но он не получил своевременной медицинской помощи: врачи были доставлены к пациенту лишь ранним утром следующего дня.

Целую ночь Сталин оставался один на один со своим недугом. Смерть застигла главу СССР на Кунцевской даче, которую также называли «ближней». Сотрудники охраны не сразу узнали, что Хозяину стало плохо, поскольку он запрещал им приходить без вызова.

Только в 23.00 некий М.Старостин осторожно заглянул в комнату и увидел, что И.В. Сталин лежит на полу и хрипит. Больного перенесли на диван и стали звонить начальству. В 2 часа ночи 2 марта на Кунцевскую дачу прибыли члены Президиума ЦК партии Л.П. Берия и Г.М. Маленков. Они посмотрели на главу СССР и уехали, приказав его не беспокоить.

2 марта

Лечение такого пациента – дело ответственное и крайне опасное. Тем более что незадолго до этого сам И.В. Сталин инициировал громкое «Дело врачей», в рамках которого многие замечательные специалисты были объявлены врагами народа. В 7 утра 2 марта 1953 г. на Кунцевской даче впервые собрался медицинский консилиум, в котором приняли участие профессора П.Е. Лукомский, И.С. Глазунов и Р.А. Ткачев, начальник Лечебно-санитарного управления Кремля И.И. Куперин, доцент В.И. Иванов-Незнамов.

Историк-публицист Александр Костин в книге «Смерть Сталина. При чем здесь Брежнев?» (М., 2011 г.) обнародовал рукописный журнал наблюдений, который вели врачи, пытавшиеся вернуть к жизни влиятельного пациента.

На момент первого консилиума И.В. Сталин был без сознания, его правую руку и ногу парализовало, зрачки почти не реагировали на свет. По мнению медиков, у вождя народов случилось кровоизлияние в бассейне средней левой мозговой артерии. Предположительно, инсульт был спровоцирован гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Оставив пациента на диване, врачи назначили ему поставить за уши 8 пиявок, приложить к голове холод и сделали И.В. Сталину гипертоническую микроклизму. Но эти меры помочь уже не могли, ведь в 14.10 у больного появилось характерное прерывистое агональное (предсмертное) дыхание, которое специалисты именуют чейн-стоксовским.

Тогда к вождю народов привезли его дочь. Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях написала, что вокруг отца суетилась масса народу. Незнакомые врачи «ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни».

Пульс больного был аритмичным, давление повысилось, а температура тела к вечеру поднялась до 38°С.

3 марта

На следующий день состояние пациента заметно ухудшилось. Уже в 7.10 утра больной, судя по записям врачей, стал беспокойно метаться, а в 7.30 у него «участились дыхательные расстройства».

При этом временами И.В. Сталин приоткрывал глаза. Но было непонятно, понимает ли он, что происходит. Глава СССР пытался что-то сказать, но не мог. Иногда двигал левой рукой или ногой. Около 19.00 врачи зафиксировали проблеск сознания. Больной реагировал на речь находившихся рядом с ним высокопоставленных членов партии.

Вот как этот день описала С.И. Аллилуева: «Несколько раз он открывал глаза – взгляд был затуманен, кто знает, узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за руку, он смотрел на меня, – вряд ли он видел».

К ночи 3 марта зрачки И.В. Сталина прекратили реагировать на свет. А это значит – нарушена работа нервной системы. Дыхание вождя народов стало еще более прерывистым, проявилась сердечная недостаточность.

Врачи постоянно совещались с коллегами, предпринимали отчаянные попытки хоть что-то сделать, но помочь пациенту они не смогли.

4 марта

Инсульт привел к нарушению работы центров дыхания в головном мозге. И.В. Сталин медленно умирал от недостатка кислорода. Его дыхание стало прерываться. И такие остановки врачи фиксировали все чаще и чаще. Правда, после надавливания на грудную клетку дыхательные паузы проходили.

В 8 утра 4 марта в журнале наблюдений была оставлена запись: «Резкий цианоз лица и конечностей». То есть, кожа пациента начала постепенно синеть, а затем местами, и вовсе, почернела. В 14.00 больной вспотел. А к вечеру он дышал уже с частыми и длительными паузами.

«Отец умирал страшно и трудно… Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели», – вспоминала С.И. Аллилуева.

В сознание И.В. Сталин не приходил.

5 марта

Ранним утром 5 марта у больного появилась икота. Врачи знали, что это предвестие скорой смерти. В 7.20 медики зафиксировали у пациента обильный пот, а еще через час началась рвота с кровью. Вообще, рвотные позывы наблюдались до полудня. В 12.00 голова И.В. Сталина стала дрожать.

В 18.00 медики записали, что железный руководитель СССР «издавал 3 раза звуки стона». А это значит: он терпел невыносимую боль.

С.И. Аллилуева вспоминала: «Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах».

В 20.10 пациент впал в коматозное состояние. Он сильно вспотел, кожа еще сильнее почернела, живот вздулся, а веки перестали закрываться.

Несмотря на попытки реанимировать больного с помощью искусственного дыхания, И.В. Сталин скончался в 21.50 по московскому времени. Его дочь и ближайшие соратники утверждали, что перед смертью вождь народов ненадолго пришел в себя. Он осмотрел всех собравшихся у смертного одра и поднял вверх левую руку. Этот жест С.И. Аллилуевой показался угрожающим. Поэтому известие о смерти главы СССР многие люди, в том числе и дочь покойного, восприняли не только со скорбью, но и с облегчением.

Отравили или нет

Многие исследователи уверены, что И.В. Сталин был отравлен высокопоставленными партийными деятелями. Так, историк-публицист Николай Добрюха в книге «Как убивали Сталина» (М., 2007 г.) обвинил в этом преступлении Л.П. Берию. Ведь ему, стремившемуся к власти после смерти вождя народов, была на руку официальная версия, что глава СССР умер от кровоизлияния в мозг. А врачи, понимая очевидное, просто боялись даже упомянуть о яде.

«Скорее всего, вождь был отравлен ядом природного, органического, белкового происхождения. По оценкам современных специалистов, отравляющие вещества такого характера содержатся в ядах змей, пауков и скорпионов, а также в некоторых видах растений и бактерий», – написал Н.А. Добрюха.

Впрочем, многие ученые не ставят под сомнение ни официальный диагноз, ни методы лечения, к которым прибегали врачи. Например, доктор исторических наук Р.Г. Пихоя считает, что медицинская помощь, оказанная И.В. Сталину, полностью соответствовала стандартам середины ХХ в.