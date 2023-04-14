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Модель Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира по версии Time

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Американская супермодель Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Хадид была представлена в категории "Пионеры". Также в рейтинге издания оказались певица Бейонсе, бизнесмен Илон Маск, футболист Лионель Месси и президент США Джо Байден.

Самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue

По мнению американской топ-модели Кристи Тарлингтон, в такое время, когда индустрия изо всех сил пытается оставаться культурно значимой и инклюзивной, присвоить ей одно имя почти невозможно, однако Белла Хадид определенно может претендовать на этот статус.

Ранее модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов.

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