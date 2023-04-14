Американская супермодель Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Хадид была представлена в категории "Пионеры". Также в рейтинге издания оказались певица Бейонсе, бизнесмен Илон Маск , футболист Лионель Месси и президент США Джо Байден .

По мнению американской топ-модели Кристи Тарлингтон, в такое время, когда индустрия изо всех сил пытается оставаться культурно значимой и инклюзивной, присвоить ей одно имя почти невозможно, однако Белла Хадид определенно может претендовать на этот статус.