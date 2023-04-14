Скончался знаковый реггей-музыкант Джа Шака

Ушел из жизни Джа Шака, архиважный ямайский реггей-музыкант и продюсер. О смерти артиста передают профильные СМИ, в Сети скорбят коллеги.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Шака родился в Кларендоне на юге острова, в районе, откуда вышли многочисленные звезды реггей. До того, как уйти в самостоятельное плавание, работал в саунд-системе Фредди Клаудбёрста. Саунд-системы (что-то вроде мобильных передвижных дискотек) появились на Ямайке еще в 40-х годах, став основой практически всех течений в островной музыке - от ска до дэнсхолла.

К конце 70-х Шака, настроив свою систему и обозначив узнаваемый стиль, сделал себе веское имя, собрав сонм почитателей. В частности, поклонниками саунд-системы артиста были Public Image Ltd и The Slits.

На своем лейбле Шака выпускал музыку как ямайских исполнителей (Макс Ромео, Джонни Кларк, Бим Шерман, Принс Алла), так и британских групп (Aswad и Dread & Fred). Часть даб-релизов Шака выпустил под этикеткой Commandments of Dub.

В 1980-м Шака сыграл самого себя в фильме "Вавилон" режиссера Франко Россо.