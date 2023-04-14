Крутая мамаша Гертруда Бойл: женщина возродившая бизнес-империю

Гертруда Бойл — имя, которое не мелькает в заголовках и знакомо совсем немногим, но бренд одежды Columbia знаком каждому.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Гертруда вынуждено осталась один на один с убыточным бизнесом, долгами и детьми, но смогла сотворить компанию, узнаваемую по всему миру и заработать образ «Крутой мамаши».

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Как ей это удалось.

Побег из Германии

Гертруда родилась в 1924 году в еврейской семье в Германии. Ее мать работала медсестрой, а отец владел крупнейшей фабрикой по производству рубашек в стране. Но в то время в Германии набирала обороты политика национал-социализма. Евреев выселяли из домов, запрещали ходить в определенные места, их жизни были под постоянной угрозой.

У отца Гертруды — Пола отняли фабрику, после чего он понял, что его семье опасно оставаться в стране и принял решение, что им нужно срочно бежать.

Так семья Гертруды оказалась в США, не зная ни слова на английском языке. Пол не собирался сидеть без дела ни дня. Поэтому он занял у родственников небольшую сумму денег и купил небольшой шляпный бизнес — Rosenfeld Hat Company.

После того, как он потерял бизнес в Германии, Пол боялся повторного преследования, поэтому решил сменить название компании, чтобы ничто не выдавало его еврейского происхождения. Он заметил, что многие многие предприятия называли в честь реки, протекающей через город. Пол решил поступить также и выбрал название Columbia Hat Company.

Гертруда помогала отцу на фабрике: она наклеивала этикетки на картонные коробки и скрепляла ящики гвоздями для отправки. Позже она делилась, что ненавидела это занятие, потому что на один забитый гвоздь приходилось три нечаянных удара молотком по руке.

Одновременно с помощью отцу девочка училась в школе. В этом она невероятно преуспевала — когда Гертруда только начала обучение, из английского языка она знала всего пару слов, из-за чего ей пришлось в тринадцать лет начинать обучение в первом классе, но ей понадобилось всего около двух недель, чтобы дойти до седьмого, и три года, чтобы полностью освоить всю школьную программу.

В 19 лет Гертруда поступила в Аризонский университет на социологию, где познакомилась с Нилом Бойлом, за которого вскоре вышла замуж. После окончания учебы девушка решила стать домохозяйкой.

Крах компании

В 60-х скончался отец Гертруды и за руль компании встал муж девушки. Фирма уже испытывала затруднения — люди начали терять интерес к шляпам, поэтому Пол расширил линейку и добавил одежду верхнюю одежду для охоты, рыбалки и лыж. Вскоре компанию переименовали в Columbia Sportswear.

Гертруда в бизнесе не принимала участия, но отлично знала, что происходит в компании. «Когда у вас есть семейный бизнес, вы слышите о нем за завтраком, обедом и ужином»,— говорила женщина.

Гертруда даже не подозревала, что скоро ей придется полностью взять убыточный бизнес в свои руки.

Нил пытался вывести бизнес из постоянных убытков, но дела шли плохо. Он взял большой кредит, заложив семейный дом и загородный дом Бойлов, дом матери Гертруды и даже страхование своей жизни. И спустя пару лет неожиданно скончался от сердечного приступа.

Гертруда осталась одна с тремя детьми, долгами и бизнесом, который разрушался на глазах.

Но сдаваться она не собиралась. Гертруда взяла компанию в свои руки, разделив управление со старшим сыном Тимом.

Крутая мамаша Гертруда

«Я была домохозяйкой и матерью, а Тим был 21-летним студентом колледжа, когда судьба поставила нас у руля Columbia. Хотя у нас, возможно, не было опыта ведения бизнеса, у нас было упорство».

Гертруда пыталась найти хоть какие-то подсказки в записях покойного мужа, но ничего полезного разыскать там не удалось.

За первый год управления Гертрудой компании доходы упали на 200 тысяч долларов. Казалось, что спасти положение уже невозможно и необходимо продавать фирму. Но контрагент предложил всего копейки — 1400 долларов. Гертруду такое не просто не устроило, ее это вывело из себя.

Женщина решила пересмотреть весь бизнес заново. Ее конкуренты продавали одежду лишь в специализированных магазинах — Columbia стала продаваться в гипермаркетах. Также Гертруда решила продавать куртки за 100 долларов, в тот момент когда цены у конкурентов были около 300 долларов.

Дела в компании понемногу пошли в гору.

Бойл начала расширять линейку верхней одежды, продажи пошли в гору, но в 1984 году о Columbia узнали по всей стране.

Компания запустила необычную рекламу «Крутая мамаша» с Гертрудой в главной роли. В ней она стояла в баре рядом с несколькими мужчинами сурового вида. Она напрягла бицепс, демонстрируя тату с надписью «Рожденная пилить».

Реклама стала отличительной чертой компании: в ней Гертруда то похищала своего сына из офиса и оставляла на горной вершине, то привязывала его к крыше машины, то заставляла ночевать в сугробе. Все это было сделано для того, чтобы продемонстрировать насколько суровые условия может выдержать одежда Columbia. Люди были в восторге от такой необычной подачи. Так Гертруда стала лицом бренда и настоящей звездой. Она признавалась, что это и было их задачей — сделать рекламу вирусной.

«Высокие, худые и светловолосые модели в рекламе наших конкурентов, возможно, приятнее для глаз. Но они не заботятся о вас, как старая добрая матушка Бойл»,— смеялась Гертруда.