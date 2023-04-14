Metallica представила новый альбом 72 Seasons в 2100 кинотеатрах мира

Впервые Metallica провела презентацию своего альбома столь масштабно. За несколько часов до выхода 72 Seasons на физических носителях (CD, LP) и в "цифре", группа устроила глобальную вечеринку Worldwide listening party. Она прошла одновременно в более чем 2100 кинотеатрах Европы, Азии и Америки.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Весь альбом, песня за песней был показан в одно и то же время в кинотеатрах мира. Фанаты покупали билеты и занимали места в зрительных залах, как на концертах.

Ведь к каждой из 12 песен - от 72 Seasons до Inamorata было снято собственное музыкальное видео! Дополненное к тому же остроумными меткими суждениями и о самих композициях, и о процессе их сочинения, и записи в студии.

Музыка в кинотеатрах при этом демонстрировалась в формате Dolby Atmos, имеющее особенно качественную четкость и глубину. На концертах таких высоких стандартов аудио добиться, увы, не возможно.

Кстати