Как выглядят 3 самые богатые женщины мира

Рейтинг самых богатых в мире женщин по версии Forbes с прошлого года сильно не поменялся — лидирующую позицию в нем все так же занимает владелица косметической империи L'oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, а Элис Уолтон, совладелица и член совета директоров Walmart, уступила второе место Джулии Кох, владелице и генеральному директору Koch Industries. Как выглядят миллиардерши, смотрите в материале «Рамблера».

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Франсуаза Бетанкур-Майерс

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Наследница косметической империи L'Oreal заняла первую строчку в рейтинге самых богатых женщин по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 80,5 миллиардов долларов. Франсуаза родилась в обеспеченной семье — ее дед Эжен Шуллер основал известную во всем мире компанию L'Oreal, которая перешла по наследству сначала ее матери Лилиан, а затем и ей, а отец сделал успешную политическую карьеру. Франсуаза имеет дипломы известных университетов, в том числе Оксфордского и Сорбонны.

Свою карьеру будущая миллиардерша начала в компании деда в 1987 году, пробуя свои силы на различных должностях, а уже в 1997 стала членом правления LʼOréal. С 2017 года она также является председателем совета директоров компании. Параллельно с этим Бетанкур-Майерс активно занимается благотворительностью и поддерживает проекты, связанные с экологией и наукоемкими технологиями.

Джулиа Кох

Второе место в рейтинге заняла Джулия Кох — вдова Дэвида Коха, бывшего владельца компании Koch Industries, занимающейся различными видами торговли, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством. После смерти супруга в 2019 году в возрасте 79 лет, Джулия и их трое детей унаследовали в Koch Industries долю 42 %. По данным на 2023 год, состояние Кох оценивается в 59 миллиардов долларов.

Сама Джулия родилась в Айове, в 1980-х годах перебралась в Нью-Йорк, где устроилась ассистентом модельера Адольфо. Ей удалось поработать со многими известными клиентами, включая первую леди США Нэнси Рейган. С Дэвидом Кохом, одним из самых богатых людей в мире, она познакомилась на свидании вслепую в 1991 году — через пять лет они поженились.

Элис Уолтон

Замыкает тройку лидеров дочь основателя американской сети оптовой и розничной торговли Walmart Сэма Уолтона. Унаследовав долю в компании отца, Элис до сих пор получает огромные дивиденды, которые позволяют ей оставаться одной из самых богатейших женщин в мире. На данный момент ее состояние оценивается в 56,7 миллиардов долларов.

Получив степень бакалавра в сфере экономике и финансов, Уолтон работала аналитиком и брокером. Получив достаточно опыта, она основала собственный инвестиционный банк Llama Company, в котором занимала должности президента, председателя совета директоров и генерального директора. В какой-то момент Элис Уолтон поняла, что финансовая и банковская сферы не ее, закрыла компанию и посвятила себя искусству.