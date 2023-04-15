Дедушка-шахматист в одном из московских ТЦ умилил пользователей сети

Пенсионер-шахматист, играющий за деньги с прохожими, стал знаменит в сети в 2022 году. Его замечали на Новом Арбате, Мясницкой улице и Патриарших прудах. По данным очевидцев, пожилой мужчина предлагал играть за деньги гуляющим по центру Москвы, а также у него можно было купить книги о шахматах.