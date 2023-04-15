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27 минут назад

Умер основатель, гитарист и вокалист группы The Script

Российская Газетаиещё 1

На 47-м году жизни 14 апреля скончался Марк Шихан, сооснователь, гитарист и бэк-вокалист ирландской группы The Script. Об этом сообщается в аккаунтах коллектива в социальных сетях. Причиной названа продолжительная болезнь - без иных подробностей.

Умер основатель, гитарист и вокалист группы The Script
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

The Script собрали в Дублине в 2005-м Шихан, ударник Глен Пауэр и вокалист, гитарист и клавишник Дэнни О`Донохью. Дебютный альбом выпустили в 2008-м.

Ирландская звукозаписывающая ассоциация назвала The Script "Артистом десятилетия": в период с 2010 по 2019 год группа выпустила синглов и альбомов, занимавших первые места в чартах, больше, чем любая другая ирландская группа. Шесть из семи ее пластинок, включая прошлогодний сборник хитов, поднимались на верхнюю строчку хит-парада Великобритании.

Песни группы звучат в массе сериалов - "90210: Новое поколение", "Говорящая с призраками", "Дневники вампира", других.

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