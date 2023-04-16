Кто такой Бернар Арно и что о нем стоит знать

Бернар Арно (родился 5 марта 1949 в Рубе, Франция) — французский бизнесмен, наиболее известный как председатель и главный исполнительный директор французского конгломерата LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши. В апреле 2023 года он сместил Илона Маска с первой строчки рейтинга миллиардеров Forbes, став самым богатым человеком на Земле.
Бернар Арно родом из французского города Рубе, что находится на севере страны. Его отец Жан Леон Арно владел строительной компанией Ferret-Savinel, основанной его тестем, дедом Бернара по материнской линии. Мама мальчика, Мари Жозеф Савинель, была вполне успешной пианисткой, которая впоследствии привила сыну любовь к классической музыке и научила игре на инструменте.
Бернар изучал инженерное дело в одной из самых престижных школ Франции — Политехнической школе. После окончания Арно пошёл работать в строительную компанию своего отца Ferret-Savinel, а в 1971 году взял фирму под контроль.
В 1976 году Бернару удалось убедить отца ликвидировать строительное подразделение компании и инвестировать вырученные средства в более прибыльный бизнес. По некоторым данным, ликвидация строительного подразделения принесла семье бизнесмена 40 миллионов французских франков. К 1979 году Бернар изменил название семейной компании на Férinel Inc. и сосредоточил своё внимание на приобретении недвижимости.
В 1981 году к власти во Франции пришли социалисты. Политическая обстановка вынудила семью Арно перебраться в США. Будучи проницательным бизнесменом, Бернар преуспел и на новом месте. Он развивал кондоминиумы в Палм-Бич, Флорида, а затем там же открыл филиал семейного бизнеса в сфере недвижимости. В США французский бизнесмен познакомился с Дональдом Трампом, который также строил бизнес в сфере недвижимости.
Примечательно, что именно в Штатах произошло ключевое событие, которое впоследствии подтолкнуло Бернара приобрести модный дом Dior. К будущей сделке бизнесмена побудил разговор с таксистом. Бернара впечатлило, что водитель ничего не слышал о Франции, не мог назвать имя экс-президента (Шарля де Голля), но отлично знал бренд Dior.
В 1983 году, когда французские социалисты перешли на более консервативный экономический курс, Бернар с семьёй принял решение вернуться во Францию. Тем более, что к тому моменту правительство искало, кому передать управление обанкротившейся текстильной компанией Boussac, в состав которой входил модный дом Dior.
Имея $15 млн собственного капитала Арно, по некоторым данным, обратился за помощью к Антуану Бернхейму, управляющему партнёру французского банка Lazard Frères and Co. Вместе они собрали ещё $80 млн для сделки. По другим данным, Арно потратил на торгах лишь символический один франк.
Помимо модного дома Christian Dior в рамках сделки Бернару Арно отошёл и универмаг Bon Marche. Купленное предприятие бизнесмен переименовал фирму в Financiere Agache и инициировал реорганизацию, сократив расходы и продав часть бизнеса.
Изначально бизнесмен обещал возродить производство и сохранить рабочие места, но вместо этого уволил 9000 рабочих и прикарманил порядка $500 млн, продав большую часть бизнеса.
Общественность негодовала от такой «наглости», которая была присуща больше американской модели ведения бизнеса, нежели благородной французской. Позднее СМИ окрестили Арно «волком в кашемировом пальто» и «Терминатором» за его агрессивную бизнес-политику.
В 1987 году Бернара Арно пригласили инвестором и председателем правления LVMH, принадлежавшей Анри Ракамье. А в 1990 году французский миллиардер создал контрольный пакет акций группы, которая сама по себе была продуктом слияния модного дома Louis Vuitton и производителя шампанского и коньяка Moët Hennessy, а затем вытеснил президента Louis Vuitton Анри Ракамье из своего бизнеса.
С другими компания Арно развернул ту же стратегию: инвестировал в предприятия и смещал их основателей. Вскоре в составе LVMH оказались Christian Lacroix, Givenchy, Kenzo; компании по производству кожгалантереи Loewe, Céline, магазин косметики Sephora и множество других брендов.
Поглощение и слияние — таковой была бизнес-стратегия Арно.
«Бернар Арно — хищник, а не созидатель», — говорил банкир, который был знаком с французским бизнесменом.
В 1999 году Арно заинтересовался итальянской компанией по производству кожаных изделий Gucci, которой тогда управляли Том Форд и Доменико Де Соле. Бизнесмен действовал аккуратно и незаметно. Сначала накопил 5% акций, а потом увеличил их до 34,4%.
Итальянцы были против поглощения их компании, потому начались долгие судебные разбирательства, которые продлились до 2001 года. New York Post назвала это противостояние «кровопролитной войной в моде» и «войной акул». В итоге LVMH пришлось отступить. Корпорация продала свои акции и вышла из гонки с прибылью в размере $700 млн.
Арно продолжал приобретать люксовые бренды, в том числе итальянскую компанию Fendi (2003 год), культовый французский универмаг La Samaritaine (2010 год), итальянский ювелирный бренд Bulgari (2011 год) и старейшую американскую ювелирную компанию Tiffany & Co. (2021 год).
Он также построил Fondation Louis Vuitton (2014 год), музей современного искусства, где выставляются знаменитые произведения искусства XX и XXI веков, часть из которых — личная коллекция бизнесмена. В 2007 году Арно был удостоен звания кавалера ордена Почётного легиона, одной из высших наград Франции.
5 апреля 2023 года Бернар Арно обошёл Илона Маска, став самым богатым человеком на земле по версии Forbes. Издание оценило состояние бизнесмена в $211 млрд. Основатель Tesla занял вторую строчку с состоянием в $180 млрд.
Бернар Арно не только хорошо зарабатывает, но и много тратит. По некоторым данным, миллиардер владеет частным островом площадью 135 акров (54,5 га) на Багамах. У главы LVMH есть дом в Париже, стоимость которого не разглашается. А также он потратил около $96 млн на жилую недвижимость в нескольких элитных районах Лос-Анджелеса.
Арно был женат дважды.
В 1973 году он заключил брак с Анной Деваврин. У супругов родились двое детей, после чего в 1990 году они развелись. Спустя год, в 1991-м, французский миллиардер женился на Элен Мерсье, канадской пианистке. Поговаривают, что во время конфетно-букетного периода Арно играл для своей возлюбленной Шопена и других классических композиторов.
Сейчас французский миллиардер и его жена живут на левом берегу Парижа, к югу от реки Сены, в историческом квартале. От второй супруги у Арно трое детей. Все пятеро наследников бизнесмена работают в LVMH; в июле 2022 года он предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы передать им равные доли.
Семейство французского миллиардера — один из богатейших кланов в мире. Высокий доход не только у Бернара, но и у его детей.
Его старшая дочь, Дельфина, входит в совет директоров LVMH и занимает пост главы Christian Dior Couture. Её личное состояние неизвестно, но в 2022 году оно оценивалось примерно в $120 млн.
Старший сын миллиардера Антуан (а по совместительству муж российской модели Натальи Водяновой) занимает должность генерального директора LVMH, Christian Dior SE и обувной компании Berluti. По некоторым данным, его состояние составляет $500 млн.
Александр Арно — исполнительный вице-президент Tiffany & Co. Его состояние также оценивается в $500 млн.
Фредерик Арно — генеральный директор Tag Heuer. Предположительно, его собственный капитал составляет $155 млн.
Младший сын Бернара, Жан, руководит часовым подразделением Louis Vuitton. Сложно ответить, сколько зарабатывает молодой человек, но в 2022 году его капитал оценивали в $10 млн.
В своем доме Арно хранит коллекцию работ художников- модернистов, среди которых Жан-Мишель Баския, Дэмиен Херст, Маурицио Каттелан, Энди Уорхол и Пабло Пикассо.
Как вспоминал миллиардер, его первая покупка на аукционе — работа Клода Моне «Мост Чаринг-Кросс».
«Я был единственным, кто сделал ставку на эту картину, и я получил её за относительно небольшую сумму», — делился Бернар Арно.
Миллиардер покупает картины не только для себя, но и для своего музея современного искусства. Арно признаётся, что для личной коллекции берёт те работы, которые ему нравятся и которые «долговечны». А вот покупки для музея согласовывает с куратором учреждения и историком искусства Сюзанной Пейдж.
Бернар Арно тратит круглые суммы не только на личные хотелки. Внушительная доля его заработков идёт на благотворительность. Созданный им фонд LVMH часто жертвует деньги в пользу искусства и культуры, а именно на реконструкцию исторических мест. В 2019 году, когда в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, Бернар Арно пообещал выделить $200 млн на его восстановление.
LVMH помогает и в других достойных делах. Организация пожертвовала более $11 млн на борьбу с лесным пожаром на Амазонке, а в начале пандемии коронавируса выделила более $2 млн Китайскому Красному Кресту для оказания помощи в борьбе с инфекцией.
В 2021 году суд принудил компанию LVMH заплатить штраф в размере €10 млн ($11,27 млн), чтобы урегулировать обвинения в шпионаже.
Как оказалось, Бернар Арно нанял бывшего главу внутренней разведки Франции для слежки за частными лицами. В частности, за журналистом и левым активистом Франсуа Руффином, снявшим про миллиардера фильм «Спасибо, босс». В картине Арно изображён как бессердечный магнат, разоряющий французский рабочий класс.
В 2017 году The Guardian выпустила сенсационную заметку, в которой раскрыла некоторые удивительные подробности производства обуви Louis Vuitton. Как оказалось, модные итальянские ботинки и туфли стоимостью более $600 производят вовсе не в Италии, а румынской Трансильвании — регионе, больше известном своими байками про вампиров, нежели обувным ремеслом.
Фабрики тщательно охраняются, а личности сотрудников предприятий засекречены. В 2014 году съёмочная группа французского телевидения остановилась у ворот. Рабочие анонимно сказали, что вся обувь бренда производится в Румынии, а затем отправляется в Италию, где добавляют подошву с заветной надписью Made in Italy.
Влияние на СМИ и вмешательство в «Википедию»
Французская фирма Avisa Partners, которая оказывает поддержку крупным бизнесменам, топ-менеджерам, политикам и другим важным персонам, оказалась в эпицентре скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что компания распространяла фейковую информацию и «статьи-призраки» через свои блоги, а также вносила правки в «Википедию» чтобы повысить рейтинг своих клиентов и очернить конкурентов.
И одним из клиентов компании был как раз Бернар Арно. На его странице в французской «Википедии» стоит баннер, который информирует читателей о том, что статью изменил один или несколько участников, получившие оплату за внесённые правки.
Бернар Арно — страстный поклонник тенниса. Этот вид спорта помогает ему оставаться в хорошей физической форме. Миллиардер часто посещает важные турнирные матчи, а его кумир — швейцарский теннисист Роджер Федерер. Кстати, Бернар имел честь сыграть с Роджером, но проиграл сет со счётом 6:0.