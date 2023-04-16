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Кто родился 16 апреля

Маргрете II, королева Дании. Старшая дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид. В 1972 году взошла на престол, став второй женщиной на датском престоле (ее предшественница Маргрете I правила страной в раннем средневековье).

Кто родился 16 апреля
© globallookpress.com

Под патронатом королевы действуют многие общества и фонды, в частности, Датское королевское научное общество, Королевский приют для сирот, национальные объединения по борьбе с туберкулезом и раком.

Главное увлечение Маргарете II — живопись. Выставки её картин проходят с 1980-х годов. Она создала серию иллюстраций к роману Джона Толкиена «Властелин колец». По словам писателя, рисунки королевы практически полностью совпали с его представлениями о героях. Также Маргарете II — автор афиш, костюмов и декораций к ряду театральных и телевизионных постановок. Для Королевского театра Копенгагена она создала более ста костюмов.

День рождения королевы является в Дании национальным праздником.

Анри (68 лет), великий герцог Люксембурга. Принадлежит к династии Нассау. Его отец — великий герцог Жан, мать — великая герцогиня Жозефина-Шарлотта. Взошел на престол 7 октября 2000 года после отречения от власти герцога Жана.

Анри — активный защитник дикой природы, особенно много усилий прилагает для сохранения уникальной экосистемы Галапагосских островов (Эквадор).

Энтони Блинкен (61 год), государственный секретарь США. Работал в аппарате Совета национальной безопасности страны, в Центре стратегических и международных исследований. Руководил аппаратом демократической фракции комитета Сената США по международным отношениям. Являлся советником вице-президента Джо Байдена по национальной безопасности, заместителем советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы, заместителем государственного секретаря Джона Керри.

В январе 2021 года Энтони Блинкен занял пост государственного секретаря США.

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