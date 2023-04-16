7 лучших фраз Сенеки, которые актуальны в наше время

7 лучших фраз Сенеки, которые сохранились до нашего времени
Многие фразы Сенеки сохранились до наших дней, потому что они являются истинной мудростью. Иначе и быть не могло. Ведь Сенека – это один из самых прославленных людей Римской империи, который оказал колоссальное влияние на своих современников.
Изюминкой фраз Сенеки является их этическое ядро. Почти все его высказывания, да и сама его жизнь, являются образцом нравственности. Он принадлежал к философской школе стоицизма, выступавшей за умеренность.
Что весьма интересно, ведь в его время, напротив, преобладало излишество. Сочетание впечатляющего ума и способность убеждать, сделали этого мыслителя эпицентром интриг и зависти.
«Если вы подчиняетесь природе, вы никогда не будете бедны. Если вы твёрдо придерживаетесь мнения, вы никогда не будете богаты» — Сенека.
Ниже приведены 7 лучших фраз Сенеки, которые сохранились до нашего времени.
1. О смелости
Одна из фраз Сенеки гласит:
«На многие вещи мы не осмеливаемся, потому что они трудны, но трудны они, потому что у нас не хватает смелости их делать».
Под этим Сенека подразумевает, что в нашей голове всё может представляться нам гораздо сложнее, чем на самом деле. Он понимал, что люди склонны переоценивать множество вещей из-за банального страха.
2. Одна из самых поэтичных аналогий Сенеки
Это, без сомнения, одна из самых красивых фраз Сенеки.
Сказано так:
«Тот, кто снова тонет, жалуется на море без причины».
В этом коротком предложении можно оценить его поэтические способности, его тонкую чувствительность и его ясный реализм.
Метафора намекает на то, что у человека нет причин жаловаться на то, что он сам ищет. Неявно это указывает и на то, что, возможно, первый раз простителен, а повторное «преступление» — нет.
Если вы переживаете что-то снова и снова – это потому, что вы делаете одно и то же. Если вам не нравится результат, может стоит пересмотреть свои действия?
3. Неприкрытая злость
Сенека никогда не был человеком заговоров или интриг против других. Несмотря на это, его ум и мудрость вызывали подозрение, зависть и недоверие окружающих.
Может быть, поэтому одна из фраз Сенеки гласит:
«Скрытая ненависть хуже открытой».
Вполне возможно, что все мы когда-то сталкивались с таким явлением. Зачастую так и бывает, что самая страшная ненависть – не самая заметная. И в этом её опасность.
4. Значение сложности
Как яркий представитель стоицизма, Сенека придавал большое значение сложностям на жизненном пути человека. Он не «окрашивал» их негативом, и ему не казалось, что сложностей следует избегать.
Наоборот. Он утверждает, что проблемы являются источником роста и прогресса.
Это прекрасно отражено в этой фразе:
«Трудности укрепляют ум, как работа укрепляет тело».
Другими словами, Сенека рассматривает трудности как возможности, а не преграды.
5. Мера против гнева
Это ещё одна из тех фраз Сенеки, которая поражает своей простотой и глубиной. Он предлагает конкретную меру по управлению гневом. Это простая и абсолютно эффективная формула.
Он отмечает:
«Замрите против своего гнева».
Чаще всего гнев контролируется лишь короткой паузой. Просто оставайтесь неподвижными и молчите пару минут. Спокойствие возвращается, и мы не делаем и не говорим того, о чём могли бы пожалеть.
6. Ценность жизни
Жизнь Сенеки определённо не была лёгкой. Особенно во времена правления Калигулы, жестоко преследовавшего его просто из зависти.
И позднее, уже с Нероном, его учеником. Тот самый, который приговорил Сенеку к смерти.
И всё это без учёта того, что Сенека всегда отличался очень слабым здоровьем и невыразимо страдал от приступов астмы.
Возможно, за всем этим стоит одна из вошедших в историю фраз:
«Иногда даже жизнь — это подвиг мужества».
7. Обычаи
Сенека сделал очень мудрое и резкое заявление об обычаях.
В нём говорится следующее:
«Хорошие обычаи сочетаются друг с другом, и поэтому они сохраняются».
Это поднимает вопрос о том, что обычаи не являются изолированными реалиями. А хорошая привычка не выживает среди нескольких вредных привычек.
Чтобы укорениться, они также должны быть сочетаемы друг с другом.
Фразы Сенеки исчисляются сотнями, и все они поистине необыкновенны. Недаром его мысль «сломала» преграды времени и весьма актуальна и в современном мире.