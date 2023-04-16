7 лучших фраз Сенеки, которые актуальны в наше время

Многие фразы Сенеки сохранились до наших дней, потому что они являются истинной мудростью. Иначе и быть не могло. Ведь Сенека – это один из самых прославленных людей Римской империи, который оказал колоссальное влияние на своих современников.

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Изюминкой фраз Сенеки является их этическое ядро. Почти все его высказывания, да и сама его жизнь, являются образцом нравственности. Он принадлежал к философской школе стоицизма, выступавшей за умеренность.

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Что весьма интересно, ведь в его время, напротив, преобладало излишество. Сочетание впечатляющего ума и способность убеждать, сделали этого мыслителя эпицентром интриг и зависти.

«Если вы подчиняетесь природе, вы никогда не будете бедны. Если вы твёрдо придерживаетесь мнения, вы никогда не будете богаты» — Сенека.

Ниже приведены 7 лучших фраз Сенеки, которые сохранились до нашего времени.

1. О смелости

Одна из фраз Сенеки гласит:

«На многие вещи мы не осмеливаемся, потому что они трудны, но трудны они, потому что у нас не хватает смелости их делать».

Под этим Сенека подразумевает, что в нашей голове всё может представляться нам гораздо сложнее, чем на самом деле. Он понимал, что люди склонны переоценивать множество вещей из-за банального страха.

2. Одна из самых поэтичных аналогий Сенеки

Это, без сомнения, одна из самых красивых фраз Сенеки.

Сказано так:

«Тот, кто снова тонет, жалуется на море без причины».

В этом коротком предложении можно оценить его поэтические способности, его тонкую чувствительность и его ясный реализм.

Метафора намекает на то, что у человека нет причин жаловаться на то, что он сам ищет. Неявно это указывает и на то, что, возможно, первый раз простителен, а повторное «преступление» — нет.

Если вы переживаете что-то снова и снова – это потому, что вы делаете одно и то же. Если вам не нравится результат, может стоит пересмотреть свои действия?

3. Неприкрытая злость

Сенека никогда не был человеком заговоров или интриг против других. Несмотря на это, его ум и мудрость вызывали подозрение, зависть и недоверие окружающих.

Может быть, поэтому одна из фраз Сенеки гласит:

«Скрытая ненависть хуже открытой».

Вполне возможно, что все мы когда-то сталкивались с таким явлением. Зачастую так и бывает, что самая страшная ненависть – не самая заметная. И в этом её опасность.

4. Значение сложности

Как яркий представитель стоицизма, Сенека придавал большое значение сложностям на жизненном пути человека. Он не «окрашивал» их негативом, и ему не казалось, что сложностей следует избегать.

Наоборот. Он утверждает, что проблемы являются источником роста и прогресса.

Это прекрасно отражено в этой фразе:

«Трудности укрепляют ум, как работа укрепляет тело».

Другими словами, Сенека рассматривает трудности как возможности, а не преграды.

5. Мера против гнева

Это ещё одна из тех фраз Сенеки, которая поражает своей простотой и глубиной. Он предлагает конкретную меру по управлению гневом. Это простая и абсолютно эффективная формула.

Он отмечает:

«Замрите против своего гнева».

Чаще всего гнев контролируется лишь короткой паузой. Просто оставайтесь неподвижными и молчите пару минут. Спокойствие возвращается, и мы не делаем и не говорим того, о чём могли бы пожалеть.

6. Ценность жизни

Жизнь Сенеки определённо не была лёгкой. Особенно во времена правления Калигулы, жестоко преследовавшего его просто из зависти.

И позднее, уже с Нероном, его учеником. Тот самый, который приговорил Сенеку к смерти.

И всё это без учёта того, что Сенека всегда отличался очень слабым здоровьем и невыразимо страдал от приступов астмы.

Возможно, за всем этим стоит одна из вошедших в историю фраз:

«Иногда даже жизнь — это подвиг мужества».

7. Обычаи

Сенека сделал очень мудрое и резкое заявление об обычаях.

В нём говорится следующее:

«Хорошие обычаи сочетаются друг с другом, и поэтому они сохраняются».

Это поднимает вопрос о том, что обычаи не являются изолированными реалиями. А хорошая привычка не выживает среди нескольких вредных привычек.

Чтобы укорениться, они также должны быть сочетаемы друг с другом.