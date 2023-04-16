Названа причина согласия Принца Гарри на посещение коронации

Принц Гарри поговорил «по душам» со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем согласился присутствовать на его коронации, сообщили британские СМИ.

Фото: twitter/KensingtonRoyal twitter/KensingtonRoyal

Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники, Гарри «поговорил по душам с королем Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, обе стороны выразили «готовность и желание помириться».