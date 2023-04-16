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1 час назад

Sun: Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Принц Гарри поговорил «по душам» со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем согласился присутствовать на его коронации, сообщили британские СМИ.

Названа причина согласия Принца Гарри на посещение коронации
Фото: twitter/KensingtonRoyaltwitter/KensingtonRoyal

Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники, Гарри «поговорил по душам с королем Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, обе стороны выразили «готовность и желание помириться».

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на биографа королевской семьи Анджелу Левин сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию британского короля Карла III из-за отказа Букингемского дворца пригласить на мероприятие их детей.

Люди,принц Гарри,
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