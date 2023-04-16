Акробат пересек Дунай по канату без страховки
Акробат Ласло Симет-младший, артист Cirque du Soleil, стал первым человеком, который пересек Дунай по натянутому канату без страховки. Об этом сообщает Euronews.
Известно, что выступление под названием "Прогулка" открывало проект Венгерского национального центра циркового искусства ÁTMENTEM.
Канат длинной 300 метров и толщиной 22 миллиметра был протянут с одного берега реки на другой. А сам акробат был без страховочного троса.
По словам акробата, к этому выступлению он готовился несколько недель и опасался за погодные условия:
"Опасался того, как сильно ветер будет толкать шест. Сам шест — легкий, но вместе с закрепленными на нем камерами оказался довольно тяжелым".
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