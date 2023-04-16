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Акробат пересек Дунай по канату без страховки

Акробат Ласло Симет-младший, артист Cirque du Soleil, стал первым человеком, который пересек Дунай по натянутому канату без страховки. Об этом сообщает Euronews.

Акробат пересек Дунай по канату без страховки
© Unsplash.com

Известно, что выступление под названием "Прогулка" открывало проект Венгерского национального центра циркового искусства ÁTMENTEM.

Канат длинной 300 метров и толщиной 22 миллиметра был протянут с одного берега реки на другой. А сам акробат был без страховочного троса.

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По словам акробата, к этому выступлению он готовился несколько недель и опасался за погодные условия:

"Опасался того, как сильно ветер будет толкать шест. Сам шест — легкий, но вместе с закрепленными на нем камерами оказался довольно тяжелым".

Ранее стало известно, что Конюхов хочет установить новый мировой рекорд.

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