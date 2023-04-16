СМИ: Карл III стал вдвое богаче Елизаветы II

Эксперты оценили состояние короля Великобритании Карла III в 600 миллионов фунтов стерлингов, что почти в два раза больше, чем было у Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

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Так, состояние скончавшейся осенью королевы Елизаветы II оценивалось в 370 миллионов (459 миллиона долларов). Состояние Карла III, по подсчетам газеты, оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов).

По данным издания, в период с 2011 по 2022 год Карл III увеличил годовую прибыль герцогства на 42,6 процента, и ее размеры достигли 25,4 миллиона фунтов стерлингов в год.

Напомним, что коронация Карла III состоится 6 мая.