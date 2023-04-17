Принц Джордж войдет в историю на коронации своего деда Карла III

Коронация Карла III станет историческим событием не только для монарха, но и для его внука, а по совместительству будущего короля Великобритании, принца Джорджа. На прошлой неделе стало известно, что 9-летний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет пажом на главном торжестве этого года. Об этом сообщили представители Букингемского дворца, а эксперты отметили, что юный принц Джордж станет самым молодым наследником престола, который сыграет эту роль.
«Привлечение Джорджа к коронационному процессу — это правильное решение и символ его будущего, о котором он будет помнить всегда», — объяснили представители дворца.
Интересно, что Карлу III было всего 4 года, когда он появился на коронации своей матери Елизаветы II. Конечно, юный принц наблюдал за ключевой частью службы, ведь само торжество длилось на протяжении 3 часов. К слову, королеве было 11, когда она участвовала в коронации своего отца Георга VI в 1937 году, а сама церемония проходила в Вестминстерском аббатстве.
«Это прекрасная идея, чтобы короля и королеву сопровождали представители британской монархии, а не сыновья и дочери аристократов. Это подчёркивает эксклюзивность короны», — отметили эксперты. А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, несмотря на такую замечательную новость, испытывают волнение за своего сына. Принц и принцесса Уэльские не хотят, чтобы мальчик подвергался стрессу и надеются, что мероприятие пройдёт гладко. «Мы очень взволнованы ролью принца Джорджа на коронации. Это будет особенный момент», — заключили представители Кенсингтон