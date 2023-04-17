Принц Джордж войдет в историю на коронации своего деда Карла III

Коронация Карла III станет историческим событием не только для монарха, но и для его внука, а по совместительству будущего короля Великобритании, принца Джорджа . На прошлой неделе стало известно, что 9-летний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет пажом на главном торжестве этого года. Об этом сообщили представители Букингемского дворца, а эксперты отметили, что юный принц Джордж станет самым молодым наследником престола, который сыграет эту роль.

Интересно, что Карлу III было всего 4 года, когда он появился на коронации своей матери Елизаветы II. Конечно, юный принц наблюдал за ключевой частью службы, ведь само торжество длилось на протяжении 3 часов. К слову, королеве было 11, когда она участвовала в коронации своего отца Георга VI в 1937 году, а сама церемония проходила в Вестминстерском аббатстве.