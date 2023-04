Джазовый пианист Ахмад Джамал умер в возрасте 92 лет

Влиятельный американский джазовый пианист и композитор Ахмад Джамал умер в возрасте 92 лет от рака, пишет The New York Times.

Всю жизнь Джамал исполнял джаз в группе чикагского отеля Pershing Hotel lounge, популярного у чернокожего населения. Там он записал свой прорывной альбом 1958 года Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me. Альбом был продан тиражом 1 миллион экземпляров и оставался в чартах журнала Billboard более 100 недель.