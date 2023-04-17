Джазовый пианист Ахмад Джамал умер в возрасте 92 лет

Влиятельный американский джазовый пианист и композитор Ахмад Джамал умер в возрасте 92 лет от рака, пишет The New York Times.

© Российская Газета

Начав профессиональную музыкальную карьеру в 14 лет, Джамал на протяжении семи десятилетий создавал уникальные композиции вне жанровых границ. Ахмада иногда сравнивали с Телониусом Монком по его способности к инновациям и влиянию на других музыкантов. Фрагменты его игры на фортепиано использовали артисты De La Soul, Jay-Z, Common и Nas. Трубач Майлз Дэвис отзывался о Джамале как о гении и высоко оценивал его концепцию пространства и легкости в выборе музыкальных приемов.

Видео дня

Фредерик Рассел Джонс родился в Питтсбурге в 1930 году и начал сочинять музыку еще в десятилетнем возрасте. Его привлекали произведения французских классиков Равеля и Дебюсси. В подростковом возрасте он выступал в ночных клубах. В 1950 году музыкант перешел в ислам из баптистской веры и сменил имя, став Ахмадом Джамалом.

Всю жизнь Джамал исполнял джаз в группе чикагского отеля Pershing Hotel lounge, популярного у чернокожего населения. Там он записал свой прорывной альбом 1958 года Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me. Альбом был продан тиражом 1 миллион экземпляров и оставался в чартах журнала Billboard более 100 недель.

Позже Джамал купил особняк и открыл собственный ночной клуб "Альгамбра", в котором не продавали алкоголь по религиозным убеждениям. Бизнес оказался неудачным и оставил композитора в долгах. В 60-е годы он успел развестись, попасть в больницу из-за передозировки и начать играть в клубе Village Gate в Нью-Йорке.