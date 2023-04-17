Назван любимый алкогольный напиток Карла III

«Когда он путешествует за границу, он берет с собой свои собственные крепкие напитки, которые его персонал смешивает по его вкусу, в то время как королева-консорт берет с собой свой запас красного вина, обычно из Помероля в Бордо. Король может выпить бокал вина во время ужина, но его мартини — фактически единственный напиток в течение дня», — написал Гордон Рейнер.