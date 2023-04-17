Назван любимый алкогольный напиток Карла III

В рацион британского короля Карла III ежедневно входит мартини. Об этом написал в The Telegraph королевский эксперт Гордон Рейнер, который был участником около 20 королевских туров.
По его словам, у монарха даже есть любимый коктейль — мартини, который он пьет перед ужином. Рейнер отметил, что Карлу III настолько нравятся его собственные спиртные напитки, что он даже берет их с собой в путешествия.
«Когда он путешествует за границу, он берет с собой свои собственные крепкие напитки, которые его персонал смешивает по его вкусу, в то время как королева-консорт берет с собой свой запас красного вина, обычно из Помероля в Бордо. Король может выпить бокал вина во время ужина, но его мартини — фактически единственный напиток в течение дня», — написал Гордон Рейнер.
Королевский биограф Тина Браун ранее писала в своей книге «Документы Дворца: Внутри Дома Виндзоров», что любимый напиток короля — мартини, состоящий наполовину из джина и наполовину из сухого вермута.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что The Times оценило личное состояние короля Британии Карла III.