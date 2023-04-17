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1 час назад

5 типов коллег, с которыми необходимо подружиться в офисе

WomanHit.ru

Они сделают рабочие будни комфортными и полезными.

5 типов коллег, с которыми необходимо подружиться в офисе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Иногда офисные будни можно сделать гораздо комфортнее, если наладить отношения с несколькими коллегами: речь идет совсем не о генеральном директоре, а о тех, кто поддержит ваше моральное состояние в течение рабочих будней.

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Человек с лакомствами

У этого парня на столе всегда найдется пакетик с конфетами или коробочка печенья, он с радостью угостит вас и поболтает. А иногда именно маленькая сладость восстанавливает равновесие после тяжелого разговора с начальством или клиентом. Старайтесь иногда угощать этого коллегу в ответ, чтобы наладить приятельские отношения.

Коллега-праздник

Активист, который в курсе всех событий, может сделать ваши будни гораздо ярче: он или она расскажет, куда можно сходить, познакомит с коллегами из других отделов, отведет на курсы английского или занятия йогой. Такой приятель не позволит вашей жизни превратиться в рутину, состоящую лишь из быта и работы.

Тот самый айтишник

Когда ноутбук зависает во время дедлайна по проекту, принтер не печатает важный документ, а у вас нет времени создать красивую презентацию для отчета, спасет он — персональный супергерой. Тот, кто отлично разбирается в технике и технологиях. Приятель айтишник придет на помощь гораздо быстрее, чем ребята из технической поддержки. Не забывайте отблагодарить его чем-то вкусным, позовите на обед в местное кафе или вытащите, наконец, того, кто живет за экраном на весеннюю прогулку по городу.

Циничный критик

Пока все радостно обсуждают планы устроить очередной тимбилдинг в субботу, а в воскресенье собраться и поработать над новым проектом, вы оборачиваетесь и видите ее или его: того, кто закатывает глаза и уже собирается сообщить, что не собирается тратить выходные.

Обязательно подружитесь с этим коллегой, он будет отставить себя, а заодно и вас, на планерках, не боясь начальства. Но главное, именно такой друг не даст нарушить баланс между карьерой и жизнью. Он напомнит, что на офисе все не заканчивается.

Офис-менеджер

Именно этот сотрудник первым узнает о грядущих кадровых перестановках, свежих вакансиях, планах на развитие. А значит, и вы будете в курсе того, что творится в офисе, заранее поймете, когда можно попросить повышения, а когда пора написать заявление на увольнение.

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