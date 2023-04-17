Выпущен официальный портрет дочери бельгийского короля

Принцесса Бельгии Элеонора позировала для нового официального портрета в честь ее 15-летия. Об этом пишет Daily Mail.

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На новых портретах, которые были опубликованы на официальной странице королевской семьи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), принцесса Элеонора позировала в саду во дворце Лакен в Брюсселе. Для фотосессии она надела рубашку в бело-голубую полоску и элегантные белые брюки.

Элеонора — младший ребенок короля Филиппа и королевы Матильды, которые также являются родителями 21-летней принцессы Елизаветы, 19-летнего принца Габриэля и 17-летнего принца Эммануэля.