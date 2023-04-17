Выпущен официальный портрет дочери бельгийского короля

Выпущен новый официальный портрет дочери бельгийского короля в честь ее 15-летия
Принцесса Бельгии Элеонора позировала для нового официального портрета в честь ее 15-летия. Об этом пишет Daily Mail.
На новых портретах, которые были опубликованы на официальной странице королевской семьи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), принцесса Элеонора позировала в саду во дворце Лакен в Брюсселе. Для фотосессии она надела рубашку в бело-голубую полоску и элегантные белые брюки.
Элеонора — младший ребенок короля Филиппа и королевы Матильды, которые также являются родителями 21-летней принцессы Елизаветы, 19-летнего принца Габриэля и 17-летнего принца Эммануэля.
Принцесса Элеонора старается держаться в тени. Считается, что она посещает школу в Брюсселе и иногда присоединяется к своим родителям на королевских мероприятиях. Также известно, что она увлекается игрой на скрипке.