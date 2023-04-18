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K-pop-группа Blackpink установила мировой рекорд Гиннесса

Южнокорейская группа Blackpink продолжает завоевывать мир. Хотя мы, честно говоря, думали, цель уже давно достигнута. Но есть еще куда расти. Как сообщает Yonhap со ссылкой на агентство группы, на днях Blackpink взяли новую высоту — установили мировой рекорд Гиннесса как самый просматриваемый музыкальный канал на YouTube. Канал группы превысил 30 миллиардов просмотров! Таким образом, девчонки сместили с виртуального пьедестала самого Джастина Бибера! На достижение этой почетной отметки у коллектива ушло шесть лет и девять месяцев. На YouTube-канал Blackpink на данный момент подписаны немыслимые 86,9 миллиона человек.

K-pop-группа Blackpink установила мировой рекорд Гиннесса
© Super.ru

Напомним, что в минувший уикенд участницы мегапопулярного герлз-бэнда отличились на знаковом музыкальном событии США: они стали первыми хедлайнерами из Кореи фестиваля Coachella в Калифорнии. Все фанаты k-pop в восторге, а вот парням из BTS, наверное, обидно: особенно тем, кого забрали в армию.

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