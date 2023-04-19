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94-летнюю подругу Елизаветы II не пригласили на коронацию Карла III

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Леди Памела Хикс, которая присутствовала на свадьбе Елизаветы II в 1947 году в качестве подружки невесты, не была приглашена на церемонию коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает Daily Mail.

94-летнюю подругу Елизаветы II не пригласили на коронацию Карла III
© Газета.Ru

Отказ в праве присутствовать на коронации 94-летняя леди Памела Хикс получила по телефону — ей позвонили из Букингемского дворца и сообщили, что на коронацию она не приглашена.

«Один из личных секретарей короля передал от него сообщение. Он объяснил, что эта коронация должна серьезно отличаться от коронации королевы, и 8000 гостей уменьшены до 1000, чтобы облегчить нагрузку на государство», — написала в соцсетях Индия Хикс, дочь подруги Елизаветы II.

Она отметила, что Карл III передал свои извинения за то, что был вынужден обидеть многих друзей семьи.

Отмечается, что на похоронах королевы Елизаветы II леди Памела Хикс смогла присутствовать — она появилась на них в кресле коляске. Представительница аристократического рода является дочерью 1-го графа Маунтбеттена Бирманского, который приходился дядей супругу королевы принцу Филиппу. Он был убит боевиками ИРА в 1979 году.

Если бы леди Памела Хикс была приглашена на коронацию Карла III, она могла бы стать единственным человеком в мире, побывавшим на коронациях трех британских монархов, заметила ее дочь в своем посте.

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