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34 минуты назад

Что во внешности Николая Ежова вызывало отвращение

Русская семерка

Ещё при жизни Николая Ежова было сделано множество снимков наркома.

Что во внешности Николая Ежова вызывало отвращение
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Но ни один из них не может передать то отвращение, которое вызывал облик Ежова у людей.

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Из-за внешности некоторые люди даже называли наркома «кровавым карликом».

Рост

Во внешности Николая Ивановича первым делом бросался в глаза его маленький рост. По информации Теодора Гладкова, автора книги «Лифт в разведку», рост Ежова не превышал 150 сантиметров. Неудивительно, что нарком очень комплексовал из-за этого. Он даже пошил на заказ сапоги на каблуках для того, чтобы казаться выше. По некоторым данным, во время Первой мировой войны Ежова перевели с фронта в тыл писарем из-за очень низкого роста. А впоследствии наркома прозвали «кровавым карликом».

Телосложение

Ежов не отличался и могучим телосложением. Юрист Валентин Ковалёв, как и большинство историков, характеризуют телосложение наркома как «тщедушное». Дмитрий Шепилов, ставший главой МИД, назвал Ежова в своих воспоминаниях «плюгавым».

Лицо

Сложно говорить о лице Николая Ивановича. Лицо юного Ежова, если верить писателю Александру Фадееву, было по-настоящему красивым. Вот как описывал Фадеев 14-летнего Ежова: «Это был маленький чернявый подросток с лицом открытым и упрямым, с внезапной мальчишеской улыбкой...». А вот Шепилов говорил, что лицо Ежова было маленьким, без особого выражения, с нездоровой желтоватой кожей и оттопыренными ушами. На правой щеке Николая Ивановича красовался рубец, который остался со времён Гражданской войны, когда его ранили осколками разорвавшегося снаряда.

Глаза и волосы

Собеседников, а особенно женщин, во внешности Ежова больше всего поражали глаза наркома. Историк Симон Себаг-Монтефиоре в книге «Сталин. Двор красного монарха» говорит о любовнице Ежова, которая с восхищением говорила о широкой улыбке «кровавого карлика», его густых чёрных волосах, а также о необыкновенно красивых и умных глазах зеленовато-голубого цвета. Коллеги Ежова отмечали его рыжеватые волосы. Эти же люди подтверждали, что глаза у наркома были именно серо-зелёными или голубовато-зелёными. Этих глаз многие боялись, так как они впивались в человека, как буравчики.

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