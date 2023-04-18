Каким был Сталин в быту

После окончания Гражданской войны резиденцией большевиков стал Кремль. Удобное расположение в центре Москвы, крепкие стены — вот основные преимущества, которыми место привлекало видных политических деятелей. Так, например, Иосиф Сталин сменил в Кремле аж три квартиры!

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Восхождение на «политический Олимп» Советского Союза Иосиф Виссарионович начал с тесного помещения во Фрейлинском коридоре Большого Кремлëвского дворца. Там он жил вместе с женой Надеждой Аллилуевой.

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Убранство квартиры было более чем скромным, да и многих удобств жилплощадь была лишена. Все комнаты — проходные, в прихожей — кадка с солëными огурцами. Как отмечает известный исследователь сталинского периода Феликс Чуев, своеобразный колорит создавала сталинская доха мехом наружу, которая висела на вешалке. Рядом — фронтовая шинель, с которой хозяин отказывался расставаться, несмотря на её ветхость. На полу можно было увидеть старые подшитые валенки.

В 1931 году Сталин справил новоселье в квартире в Потешном дворце. Её площадь была уже побольше. Новое жилище репутацию получило плохую. За глаза квартиру вождя народов окрестили «нехорошей», так как именно там в ночь на 9 ноября 1932 года свела счёты с жизнью Надежда Аллилуева.

После смерти супруги Сталин спустя сменил адрес на 1-й корпус Кремля.

«Квартира была скромная, с буржуазной мебелью», — вспоминала дочь Сталина Светлана Аллилуева, бежавшая из СССР в 1967 году.

Изначально же роскошные палаты, построенные в 1651 году, предназначались для тестя царя Алексея Михайловича.

Неприхотлив будущий глава государства был и в быту. Его современники указывали, что отношение Сталина к житейским благам не являлось наигранным. Он действительно умел довольствоваться малым.

«Он был не меркантилен, он очень просто жил. Когда я видела его, он был в простой шинели солдатской», — делилась воспоминаниями актриса Ольга Аросева, дочь соратника Сталина Александра Аросева.