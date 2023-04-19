Британка рассказала, что живет с фобией гороха

Британка рассказала, что живет с фобией на горох, пишет Mirror. По словам женщины, при виде этой еды у нее начинается паника.

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39-летняя Мэдди Александер-Граут рассказала, что у нее появилась фобия после того, как ее в детстве заставляли есть горох в школе. Британка каждый раз убегала в туалет и выплевывала его, справляясь с приступами паники.

«В школе было все строго, там в основном подавали горох с каждым приемом пищи. Это была такая школа, где вы едите то, что вам дают, и вас не выпускают играть, пока вы не съедите», — вспоминает Мэдди.

Она утверждает, что фобия настолько «глубоко укоренилась», что ни один психотерапевт не может ей помочь. Друзья и семья часто дразнят Мэдди за ее особенности. Отец женщины однажды в шутку подарил ей на день рождения банку гороха, из-за чего британка потом плакала несколько часов.

Кроме того, пять лет назад Александер-Граут прошла курс гипнотерапии, но это не принесло результата.