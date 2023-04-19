Арнольд Шварценеггер написал мотивационную книгу

"Мой папа всегда говорил мне: "Будь полезен, Арнольд". И каждый раз, когда люди подходят ко мне и рассказывают, как мои советы помогли им в жизни, я вижу, что это полезно, когда я делюсь своей жизненной философией, правилами и инструментами", — написал он в подписи к посту.