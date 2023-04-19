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14 минут назад

Арнольд Шварценеггер написал мотивационную книгу

Газета.Ru

Арнольд Шварценеггер объявил о предстоящем выпуске своей новой мотивационной книги. Об этом актер рассказал подписчикам своих социальных сетей.

Арнольд Шварценеггер написал мотивационную книгу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

75-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер показал подписчикам личного блога обложку будущей книги, которая получила название "Будь полезным: семь инструментов для жизни".

Он добавил, что решил написать книгу о своей "философии", чтобы его советы могли помочь другим людям.

"Мой папа всегда говорил мне: "Будь полезен, Арнольд". И каждый раз, когда люди подходят ко мне и рассказывают, как мои советы помогли им в жизни, я вижу, что это полезно, когда я делюсь своей жизненной философией, правилами и инструментами", — написал он в подписи к посту.

Издатель Шварценеггера описал его книгу как "отправляющую читателей во вдохновляющее путешествие по набору инструментов Арнольда для осмысленной жизни".

"Величайший бодибилдер в мире. Самая высокооплачиваемая кинозвезда в мире. Лидер шестой по величине экономики мира. Невероятно, что это все один и тот же человек. Но это не шутка. Это Арнольд Шварценеггер", - заявил издатель.

Книга Арнольда Шварценеггера "Будь полезным: семь инструментов для жизни" поступит в продажу 10 октября 2023 года.

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