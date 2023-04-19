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Что стало с первой невестой Горбачева

Несмотря на то, что Горбачев никогда не говорил о своей первой о любви, молодых людей совершенно точно связывали теплые чувства друг к другу.

Что стало с первой невестой Горбачева
© Русская семерка

Горбачев был настроен настолько серьезно, что намеревался познакомить с Юлию Карагодину со своими родителями и сделать ей предложение.

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Вот только девушка от предложения будущего президента отказалась.

«Это правда?»

Юлия Карагодина училась в одной школе с Михаилом Горбачевым, хоть и на класс старше. Сблизил же молодых людей драматический кружок, в котором занимались многие их сверстники. Костюмы и декорации ребята изготавливали сами из подручных средств. Несмотря на это, спектакли имели успех у публики. Тем более, что школьники ставили на сцене такие известные произведения как: «Снегурочка» Александра Островского и «Маскарад» Михаила Лермонтова. Кстати, именно в этих спектаклях Карагодина и Горбачев исполняли главные роли.

Примечательно, что именно на репетиции «Снегурочки» произошло своеобразное признание в любви между Юлией и Михаилом. Согласно тексту пьесы, Карагодина тогда произнесла: «Великий царь! Спроси меня сто раз, сто раз отвечу, что я люблю его!». После этих слов Горбачев наклонился к своей партнерше и шепнул на ухо: «Это правда?». Девушку бросило в дрожь, она едва смогла закончить монолог. А вот будущий советский лидер заулыбался. Судя по всему, Горбачев и Карагодина действительно испытывали друг к другу чувства.

«Я была гордой и бедной»

Однако, как признавалась Юлия Карагодина, они с Михаилом Горбачевым никогда не обсуждали будущее. Скорее всего, Карагодина имела в виду вступление в брак. А вот об учебе молодые люди разговаривали. По словам школьной возлюбленной генсека, Горбачев однажды сказал ей, что собирается поступать в театральный вуз. Юлию это не удивило. «Он действительно хорошо играл», — вспоминала Карагодина. Как бы то ни было, Юлия и Михаил планировали вместе уехать из Ставрополья в Москву для того, чтобы получить дальнейшее образование.

Эти совместные планы также говорят о том, что между Карагодиной и Горбачевым была по меньшей мере привязанность. Более того, как пишет Дэвид Ремник в своей книге «Могила Ленина. Последние дни советской империи», Михаил приглашал Юлию в гости для того, чтобы познакомить ее со своими родителями, но девушка отказалась. Впоследствии Карагодина рассказывала: «Я была очень гордой и бедной. Горбачев жил лучше. Он был лучше одет. Семья Горбачевых жила в своем доме, на своей земле. Наверное, мне казалось, что его родители подумают, будто я набиваюсь в их семью».

«Дыши, но не надейся»

Несмотря на несостоявшееся знакомство с родителями Горбачева, Юлия и Михаил не изменили своих планов. Правда, в силу того, что Карагодина окончила школу на год раньше своего возлюбленного, она отправилась в Москву в одиночестве.

Девушка успешно сдала экзамены в педагогический институт. Вот только общежитие оказалось переполнено. Жить было негде, и Юлия вернулась домой. Горбачев возмущался поступку Карагодиной, которая, по его мнению, не смогла «постоять за себя, за свою цель». Он заявил, что Юлия должна была лечь на пороге ректора и не уходить, пока ей не выделят место.

Если верить Уильяму Таубману, автору издания «Горбачев. Его жизнь и время», через много лет Юлия Карагодина заметила, что Михаил Горбачев наверняка смог бы так поступить, но она не смогла. Юлия некоторое время преподавала в сельской школе, а затем все же поступила в вуз, но только в Краснодаре. Так пути влюбленных разошлись навсегда. Впрочем, Горбачев однажды прислал в Краснодар письмо со словами: «Пока дышу, надеюсь». Однако у Юлии уже была другая жизнь, поэтому она ответила: «Дыши, но не надейся».

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