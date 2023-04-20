Грузинскому борцу Тедиашвили – 75 лет: как на родине чествуют чемпиона

В 70-е годы все мальчишки в Грузии мечтали быть похожими на него. Дважды чемпиона Олимпийских игр Левана Тедиашвили называли непобедимым борцом. Многократный чемпион мира по вольной борьбе и самбо задал такую высокую планку в спорте, что навсегда вошел в его историю. Этой весной Левану Китоевичу исполнилось 75 лет. Юбилейные встречи с кумиром проходят по всей Грузии, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Фото: Мир24 Мир24

Дом культуры в кахетинском городе Сагареджо для Левана Китоевича родной. В школьные годы здесь была спортивная секция. Приходил на тренировки первым. Уходил, когда сторож отключал свет. Тренироваться мог круглые сутки. Эти ребята тоже пришли на встречу с кумиром после тренировки. Для нового поколения спортсменов Тедиашвили – это символ победы.

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«Я хочу выразить благодарность всем, кто сюда пришел. Мой родной город – это особое место в спортивной карьере. Важно помнить, как все начиналось», – рассказал заслуженный мастер спорта СССР Леван Тедиашвили.

Уже в конце 60-х Тедиашвили – чемпион СССР по вольной борьбе среди молодежи. За спиной – победы в соревнованиях по национальной борьбе чидаоба и самбо. В 71-м золотая медаль чемпиона мира. Покорил Софию. Летние Олимпиады в Мюнхене и Монреале 72-го и 76-го годов стали для Левана счастливыми – золотые медали в категориях до 80 и 90 килограммов соответственно.

«Леван Тедиашвили – это пример того, как нужно жить в спорте, самоотверженно идти к победе. Столько титулов, столько медалей. Это просто непостижимо. Какой труд стоит за каждым подъемом на пьедестал», – рассказал заслуженный мастер спорта СССР Шота Хабарели.

Одна из последних, а может и самых важных побед для Левана Китоевича – победа над недугом. Перенес тяжелый инсульт. Врачи опасались прогнозировать состояние даже на ближайшие часы. Но спортивный дух и в этой ситуации сыграл свою роль. Чемпион не сдался. Теперь проходит курс реабилитации.

«Левану необходимо наше внимание. Поэтому мы всячески стараемся быть рядом с ним. В рамках юбилейного года будет еще много мероприятий. Уверен, каждый регион Грузии с радостью будет чествовать чемпиона», – поделился председатель Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. Помимо спорта Леван Китоевич сказал свое слово и в кино. Сыграл главную роль в фильме Георгия Шенгелая «Хареба и Гоги». Это было в 1987 году.