Умер американский певец Отис Реддинг Третий

Скончался американский певец и гитарист Отис Реддинг Третий. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

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Сын культового соул-артиста умер в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал рак.

Отис Реддинг Третий родился 17 декабря 1964 года. Он стал известен благодаря участию в группе The Reddings со своим братом Декстером. Коллектив записал шесть альбомов в 80-е. Самым успешным синглом The Reddings стала песня Remote Control. Композиция попала в чарт Billboard Hot 100 и Hot Soul Singles. Реддинг Третий так же занимался сольным творчеством.