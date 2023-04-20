Российский рэпер назвал неожиданное качество москвичей

«Каждый раз, когда я оказываюсь в этом городе, мне кажется, что все наоборот. Темп действительно очень быстрый, но люди, которые мне попадаются на пути, очень вежливые. Например, в других городах наши соседи с нами не здороваются, а в Москве — всегда», — рассказал он.

По мнению рэпера, в последние годы облик столицы изменился. В качестве примеров трансформаций города он выделил большой архитектурный и технологический прогресс, а также появление большого количества небоскребов. При этом Thomas Mraz подчеркнул, что на фоне этих «действительно крутых» изменений на контрасте сильно выделяются старые здания, находящиеся в плохом состоянии. Исполнитель добавил, что ему нравится, что в столице есть много «интересного движа», однако в то же время ему хотелось бы, чтобы в городе появилось больше природы и стало меньше мусора.