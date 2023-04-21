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1 час назад

Дочь Георгия Вицина после приезда из США стала затворницей

runews24.ru

Наталья с детства не хотела связывать себя с актерской карьерой и не любила внимания к своей персоне. Девушка закончила художественный институт и начала карьеру художника – рисовала афиши к кинопремьерам, пишет «Комсомольская правда».

Дочь Георгия Вицина после приезда из США стала затворницей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Наталья вышла замуж за дипломата и уехала жить в США. Там они развелись и наследница Вицина вернулась в Россию. Сейчас Наталья вышла замуж во второй раз, избранником женщины художник. Супруги живут в маленькой студии в Москве.

В наследство художнице досталась трехкомнатная квартира в столице. Сейчас Наталья ведет закрытый образ жизни и предпочитает не общается с журналистами и даже близкими людьми.

Люди,Георгий Вицин,
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