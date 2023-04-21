Дочь Георгия Вицина после приезда из США стала затворницей

Наталья с детства не хотела связывать себя с актерской карьерой и не любила внимания к своей персоне. Девушка закончила художественный институт и начала карьеру художника – рисовала афиши к кинопремьерам, пишет «Комсомольская правда».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Наталья вышла замуж за дипломата и уехала жить в США. Там они развелись и наследница Вицина вернулась в Россию. Сейчас Наталья вышла замуж во второй раз, избранником женщины художник. Супруги живут в маленькой студии в Москве.