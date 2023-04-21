Женщина выиграла $2 млн после того, как потратила все деньги на лечение

Американка выиграла в лотерею $2 млн после того, как потратила все деньги на лечение дочери
Джеральдина Дозиер-Гимблет из Флориды потратила все свои сбережения, чтобы оплатить лечение дочери от рака груди. Она смогла вернуть деньги, выиграв $2 млн в лотерее. Об этом пишет The Guardian.
74-летняя жительница города Лейкленд купила счастливый лотерейный билет 5 января в магазине неподалеку от дома. Это произошло на следующий день после того, как ее дочь прошла последний курс лечения от рака груди.
По словам женщины, она не сразу поверила в то, что выиграла джекпот. Как отметили представители лотереи, у Дозиер-Гимблет был шанс 1 к 3,9 млн.
Дочь победительницы, Лоуренсина Джексон, рассказала, что ее мать потратила все свои сбережения на ее лечение от рака груди до того, как болезнь перешла в стадию ремиссии.
Лоуренсина Джексон в программе «Доброе утро, Америка» сказала: «То, что она сделала, так много значило для меня. Я не понимаю, чем я могу ее отблагодарить. Я просто должна продолжать любить ее — может быть, это поможет».