Был ли Ленин философом

В СССР Ленина представляли как выдающегося философа, а работы его долго и упорно изучали в курсах идеологизированных и косных диамата-истмата -научного коммунизма, которые полностью заменили советским студентам свободную философию, а у большинства образованных граждан вызвали устойчивое к ней отвращение.

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Что можно сказать о Ленине как философе? Он был на редкость плодовит, но почти все его работы в полном Собрании сочинений в 55 томах — это работы политические: статьи, тезисы, письма, руководства, никакого отношения к философии не имеющие.Практически лишь две работы Ленина могут претендовать на звание философских, хотя бы благодаря названиям.

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Его «Философские тетради» — это конспект с комментариями некоторых известных философских работ, в том числе работ Гегеля. Конспект убеждённого материалиста-дилетанта, который берет на себя смелость ругать и навешивать ярлыки на работы великих. Некоторые места забавны, но не более того, остальное — сплошные штампы и примитив.

И наспех написанный на потребу фракционной борьбы в компартии «Материализм и эмпириокритицизм» — напрочь политизированная работа, стиль которой тоже далёк от философского; которая направлена на апологетику диалектического материализма; которая критикует взгляды Маха, а также некоторых русских марксистов — Богданова, Базарова, Луначарского. Эта работа просто переполнена клише, штампами и ругательствами в адрес идейных противников. «Материализм…» содержит и многочисленные отрывки, демонстрирующие откровенное естественнонаучное невежество Ленина, вот, например: «превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно… — все это только лишнее подтверждение диалектического материализма».

Правда, надо отдать Ленину должное — у него лёгкое перо.Что касается его социально-философских взглядов, то большая часть из них связана с вульгарными переделками марксизма. Так, он изменил представление Маркса о том, что социалистическая революция может произойти, только когда к этому готовы средства производства — в развитой капиталистической стране. И изо всех сил пытался доказать, что она возможна и плодотворна в аграрной, практически феодальной России. По сути, он переделал марксовскую теорию революции под собственные нужды. Самая известная его «социально-философская» работа — «Империализм как высшая стадия капитализма».

От философа Ленина отличают полное отсутствие сомнений в собственных мыслях; откровенная агрессия в адрес любого другого мнения; редкая ограниченность взглядов; сознательная политизированность его всех текстов. Я уж не буду говорить о том, что философ никогда в своих трудах не будет призывать к физическому уничтожению людей — а у Ленина есть и такие тексты.

Если бы меня спросили: философ ли Ленин? — я бы ответила: такой же, как Сталин и все их последователи. Для всех них и им подобных надо бы ввести слово «антифилософ».