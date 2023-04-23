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34 минуты назад

Меган Маркл прокомментировала публикацию ее писем к Карлу III

Мария Иглина

Некоторое время назад The Daily Telegraph писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл выражала озабоченность отношением к цвету своей кожи в королевской семье в письмах к нынешнему королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает Reuters.

Меган Маркл прокомментировала публикацию ее писем к Карлу III
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Представители Меган Маркл раскритиковали СМИ, которое предположило, что эта переписка с монархом в 2021 году повлияла на ее решение не присутствовать на коронации шестого мая.

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В заявлении представителей также говорится, что герцогиня Сассекская живет своей жизнью в настоящем и не думает о корреспонденции двухлетней давности, посвященной разговорам четырехлетней давности:

"Любые противоположные предположения — ложны и откровенно смехотворны. Мы призываем таблоиды и различных корреспондентов по делам королевской семьи прекратить этот утомительный цирк, которые они сами же и создают".

Ранее принц Гарри и Меган Маркл выдвинули свои условия посещения коронации.

Люди,принц Гарри,
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