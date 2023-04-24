Камилла Паркер-Боулз пригласила на свою коронацию бывшего мужа

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз пригласила бывшего мужа Эндрю Паркера-Боулза на коронацию, которая состоится в Лондоне 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Mirror.
По данным журналистов издания, 83-летний Эндрю Паркер-Боулз получил приглашение на коронацию и своими глазами увидит, как трое его внуков будут держать балдахин над королевой Камиллой во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Один из близких друзей бывшего мужа королевы отметил, что несмотря на то, что Камилла и Эндрю развелись в 1995 году, они по сей день поддерживают теплые дружеские отношения.
«Они крепко связаны. Эндрю очень много делает для Камиллы. Они все время вместе обедают. Он всегда был и остается рядом с ней», — уточнил он.
Близкая подруга Камиллы, маркиза Лэнсдаун, добавила:
«Все любят Эндрю. Он очень обаятельный и всегда поддерживает Камиллу. Несмотря ни на что, они смогли сохранить действительно теплые отношения. И это очень помогает их детям и внукам», — рассказала маркиза Лэнсдаун.
Камилла Паркер-Боулз прожила со своим мужем Эндрю 22 года. В браке у них родилось двое детей — сын Том и дочь Лаура. В 2005 году Эндрю Паркер-Боулз присутствовал на свадьбе Чарльза и Камиллы на частной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.