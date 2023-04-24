Камилла Паркер-Боулз пригласила на свою коронацию бывшего мужа

По данным журналистов издания, 83-летний Эндрю Паркер-Боулз получил приглашение на коронацию и своими глазами увидит, как трое его внуков будут держать балдахин над королевой Камиллой во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Один из близких друзей бывшего мужа королевы отметил, что несмотря на то, что Камилла и Эндрю развелись в 1995 году, они по сей день поддерживают теплые дружеские отношения.