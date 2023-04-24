Королева-консорт Камилла пригласила на коронацию бывшего мужа

Британская королева-консорт Камилла пригласила бывшего мужа Эндрю Паркер-Боулза на церемонию коронации. Как сообщает Daily Mirror, Паркер-Боулз принял приглашение.

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Эндрю Паркер-Боулз при этом займет место в первых рядах Вестминстерского аббатства. Его внуки примут активное участие в самой церемонии: 13-летние Фредди, Гас и Луис будут нести подол платья Камиллы.

Камилла и Эндрю Паркер-Боулз были женаты 22 года — с 1972 по 1995 год. У Камиллы и Эндрю есть двое детей — Том Паркер-Боулз, который стал ресторанным критиком, и Лаура Лоуп, куратор художественных выставок. У Эндрю, которого в кругах, близких к королевской семье, считают сердцеедом, также был непродолжительный роман с принцессой Анной, младшей сестрой короля Карла III. По слухам, они до сих пор находятся в приятельских отношениях.

Камилла также поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. Близкая подруга Камиллы маркиза Лансдаун утверждает, что Эндрю по-прежнему много помогает бывшей жене и регулярно звонит ей.

Отношения между Эндрю и Карлом III были дружескими до его женитьбы на Камилле и остались такими и после. Эндрю Паркер-Боулз присутствовал на обеих свадьбах Карла III, несмотря на то что свадьба с Камиллой в 2005 году проходила в узком кругу близких.