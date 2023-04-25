$81.27-0.2189.46+0.11

89-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер в мире

89-летний житель Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер в мире, пишет Oddity Central. Удивительно и то, что японец начал заниматься этим видом спорта только в 80 лет.

Японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер
© Газета.Ru

Сейичи Сано из Токио официально стал самым старым серфером в мире. Пенсионер рассказал, что катается только на малых волнах, а первый раз встал на доску только девять лет назад - до этого он занимался альпинизмом и решил бросить себе новый вызов.

"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов за рулем автомобиля, чем на доске", - поделился Сейичи.

Инструктор Сано признался, что был удивлен желанием Сано научиться серфингу и тоже беспокоился, что он может получить травму в процессе.

К удивлению тренера, пожилой ученик в итоге оказался не хуже молодых спортсменов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий