Японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер

89-летний житель Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый серфер в мире, пишет Oddity Central. Удивительно и то, что японец начал заниматься этим видом спорта только в 80 лет.

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Сейичи Сано из Токио официально стал самым старым серфером в мире. Пенсионер рассказал, что катается только на малых волнах, а первый раз встал на доску только девять лет назад - до этого он занимался альпинизмом и решил бросить себе новый вызов.

"Люди говорят мне, что серфинг опасен, но у меня было гораздо больше страшных моментов за рулем автомобиля, чем на доске", - поделился Сейичи.

Инструктор Сано признался, что был удивлен желанием Сано научиться серфингу и тоже беспокоился, что он может получить травму в процессе.