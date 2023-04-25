«Настоящая» Соня Гурвич: что стало с прототипом героини «А зори здесь тихие»

Главным произведением Бориса Васильева является повесть «А зори здесь тихие». Как и многие писатели, Васильев взял из собственной жизни не только сюжет (он сам воевал), но и героев. Умницу Соню Гурвич он тоже списал с реальной девушки, которая была его музой до конца дней.

Встреча во время войны

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Боре Васильеву было всего 17, когда началась война. Он сразу ушёл на фронт добровольцем. Уже в начале июля 1941 года Васильев был на передовой и тут же оказался в окружении. Из него Борису удалось выйти только через несколько месяцев, в середине осени. Он учился в кавалерийской, затем в пулемётной школах, а после его направили в воздушный десант. Весной 1943 года он угодил на минную растяжку и получил контузию. Контузия оказалась тяжёлой, но на теле Васильева не осталось ни единой царапины. Писатель сам признавался, что на войне и вообще в жизни ему всегда везло.

После курса лечения в госпитале Бориса демобилизовали и отправили в Военную академию бронетанковых войск имени Сталина. Именно там он и повстречал Зорю Поляк, которая впоследствии стала не только супругой писателя, но и прототипом Сони Гурвич из повести «А зори здесь тихие».

Соня Гурвич и минное поле

Зоря Альбертовна Поляк была по национальности еврейкой, так же как и героиня повести Софья Соломоновна Гурвич. Жена Бориса Васильева не отличалась яркой внешностью, а была скромной и неприметной. Зато она была интеллигентной, образованной и поэтичной натурой. И эти стороны её личности также нетрудно разглядеть в Соне Гурвич. Да и свою любовь Гурвич, как и Поляк, встретила именно в стенах вуза.

Правда, сам Борис Васильев вспоминал, что с супругой они сблизились в поле. В тот день влюблённые собирали там цветы. Когда оба заметили в траве растяжку, Зоря строго приказала Борису следовать за ней, обосновав своё решение тем фактом, что у неё зорче глаз. Вот так Васильев и шёл за супругой всю свою жизнь.

Зоря Альбертовна всегда первая читала произведения мужа, правила и редактировала его интервью и газетные заметки о его творчестве. К тому же Искру Полякову из «Завтра была война» Васильев тоже срисовал со своей жены.

Они жили долго и счастливо и умерли в один день

Брак Бориса Львовича и Зори Альбертовны оказался прочным и долгим. К сожалению, собственных детей у четы Васильевых не было, поэтому они взяли двух приёмных. Они прожили вместе почти 70 лет.