Как сейчас живет советский чиновник, взявший в жены дочь миллиардера

В августе 1978 года весь мир узнал о том, что единственная дочь одного из самых влиятельных магнатов мира Аристотеля Онассиса Кристина стала законной супругой сотрудника министерства морфлота СССР Сергея Каузова. Об этом событии написали все ведущие газеты капиталистического мира. Советская же пресса, что ожидаемо, молчала.

2 августа 1978 года завидная невеста прибыла к московскому дворцу бракосочетаний на стареньком «Шевроле», принадлежавшем греческому дипломату. «Свадьба века» длилась ровно 32 минуты, после чего молодожёны сели в «Волгу» и уехали в неизвестном направлении.

Познакомились будущие супруги в 1976 году. На тот момент Каузов был женат и воспитывал 9-летнюю дочь. Но это не остановило его от романа на стороне. Вскоре советский гражданин развёлся специально для того, чтобы взять в жëны состоятельную Кристину. Правда, он неоднократно подчёркивал — деньги супруги его не интересуют. Также ходили слухи о том, что согласие на неравный брак дал лично Леонид Брежнев, но с одним условием — молодожёны будут жить в Москве.

Привыкнуть к советской реальности Онассис так и не смогла. В браке Сергей и Кристина не прожили и двух лет. После развода гречанка вышла замуж в четвёртый раз. В новом браке родилась дочь, но в 1988 году Кристина скончалась при загадочных обстоятельствах в Аргентине. Официальная причина смерти — отёк лёгких и остановка сердца.

Кстати, после расторжения брака Каузов получил от Онассис два нефтеналивных танкера и недвижимость в Англии.