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1 час назад

Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона

Lenta.ru

Известный американский стендап-комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис признался, что врачи выявили у него болезнь Паркинсона. Об этом сообщает издание People со ссылкой на Twitter-аккаунт артиста.

Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

75-летний Льюис рассказал, что последние три с половиной года были для него непростыми из-за постоянных проблем со здоровьем. Сначала он перенес одну за другой операции на спине, плече и бедре, а затем, в 2021 году, внезапно «начал двигаться немного скованно» и стал «шаркать ногами» при ходьбе. Комик обратился к неврологу и после ряда исследований тот озвучил ему неизлечимый диагноз.

Льюис добавил, что сейчас находится под постоянным наблюдением врача, принимает лекарства и чувствует себя в целом хорошо. По словам комика, специалисты отмечают, что у него болезнь прогрессирует крайне медленно, потому есть надежда, что он будет в порядке и сможет сниматься еще относительно долго.

Ричард Льюис занимает 45-е место в списке юмористического телеканала Comedy Central из «100 величайших стендап-комиков всех времен».

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