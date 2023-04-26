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Единственный брат 12 сестер рассказал о необычном требовании к их личной жизни

Британец, который был единственным братом 12 сестер, рассказал о необычном требовании к их личной жизни. Об этом пишет издание The Sun.

Брат 12 сестер рассказал о необычном требовании к их личной жизни
© Lenta.ru

36-летний британец Чарльз Льюис вырос в семье, где, кроме него, было еще 12 детей, причем все — девочки. Сейчас самой старшей из его сестер 39 лет, а самой младшей — 19. Кроме того, у него 25 племянников и племянниц возрастом от месяца до 18 лет.

Льюис утверждает, что в юности запрещал друзьям водить его сестер на свидания, а сам не встречался с их подругами, хотя у девушек их было много. «Я не хотел лишней драмы, — объясняет он. — Знал, что будет несладко, если что-то пойдет не так». «Он так защищал сестер, что ни один из его друзей не посмел позвать их на свидания», — вспоминает его мать.

При этом, по словам Льюиса, сестры всегда делились с ним подробностями личной жизни. «Я всегда говорил сестрам, когда их парни были неправы, они знали, что получат от меня хороший мальчишеский совет. Я никому не дал бы сестер в обиду», — говорит он.

В настоящее время Чарльз женат на 33-летней Мэдлин, которую встретил еще подростком. У пары трое детей.

Ранее бывший сенегальский предприниматель Ибрагима Ндиайе рассказал о воспитании девочек — сиамских близнецов в одиночку. Когда родились его теперь уже шестилетние дочери Мерьем и Ндейе, выяснилось, что у девочек разные сердца и легкие, однако одни на двоих желудок, печень, мочевой пузырь и в целом пищеварительная система.

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