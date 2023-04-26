От зэка до начальника ГУЛАГа: самая невероятная карьера в НКВД

Одессит Нафталий Френкель был одним из немногих знаковых деятелей НКВД, которому удалось уцелеть в молохе репрессий 20-30-х годов.

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Его жизнеописание достойно сценария остросюжетного фильма.

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Его краткая биография

Бывший оперуполномоченный Соловецкого лагеря Николай Киселев в своей книге рассказывает об одессите Нафталии Френкеле, жизнь которого похожа на авантюрный роман. Этот деятель начинал рабочим строительной фирмы и завершил трудовую карьеру в звании генерал-лейтенанта МВД СССР. До революции Френкель работал на Украине в строительной конторе и даже в течение двух лет учился в германском строительном техникуме, куда был послан работодателем как толковый специалист для повышения квалификации. Во время Гражданской войны Нафталий познакомился с известным одесским налетчиком, Мишкой Япончиком, затем воевал с петлюровцами в его подразделении на стороне Красной Армии. Вторая половина жизни Френкеля была связана с ГУЛАГом – 3 года он отсидел в местах не столь отдаленных по обвинению в контрреволюции, а затем, освободившись, странным образом переменил социальный статус на противоположный – стал сотрудником ОГПУ-НКВД.

Как он познакомился с Япончиком

Как писал публицист Фатех Вергасов, знакомство с королем одесского криминала, Мишкой Япончиком, у Френкеля произошло, когда Нафталий работал в Одессе приемщиком морских грузов. Френкель оказался удачливым коммерсантом и имел неплохой доход. Япончику платили все одесские предприниматели, и Френкель сумел наладить с бандитом деловые отношения.

Создание Япончиком собственного подразделения Красной Армии Вергасов объясняет необходимостью легализации банды – так было проще защищаться от большевистских облав. Реввоенсовет поддержал эту инициативу, и полк одесских бандитов принял участие в нескольких боях против войск Петлюры.

После расформирования полка Нафталий Френкель в Одессе продолжил заниматься делами, связанными с реализацией морских грузов, в основном контрабандных. Этот бизнес был тесно связан с преступным миром портового города, Френкель подкупал чиновников и даже сотрудников ГПУ.

Арест и посадка в лагерь

В книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» говорится, что о деятельности контрабандного треста Френкеля прекрасно знали в Москве, и в НКВД в конечном итоге приняли решение об аресте всей верхушки одесского наркомата внутренних дел и самого криминального бизнесмена, что и было сделано в 1924 году. Поначалу Френкелю вынесли расстрельный приговор, который по непонятным причинам заменили на 10 лет лагерей. Николай Киселев, приводя данные из дела Френкеля, сообщал, что его обвиняли в сотрудничестве с турецкой разведкой. Осужденный, ходатайствуя об освобождении, просил его помиловать и принять на нужды государства имеющиеся у него 50 тыс. рублей. Срок Френкель отбывал на Соловках. По утверждению Фатеха Вергасова, за взятку он устроился на блатную должность нарядчика. Осужденный сумел в кратчайшие сроки организовать в лагере постройку бани, что было высоко оценено начальством (в лагере свирепствовал сыпной тиф). В 1926 году по личному ходатайству начальника Управления Соловецких лагерей срок Френкелю сначала сократили вдвое, а затем осужденный и вовсе был освобожден.

Карьера в ГУЛАГе

Практически сразу после освобождения Нафталий Френкель начал служить в ОГПУ в системе ГУЛАГа. Его называют одним из самых жестоких руководителей, считавшим, как писал Николай Киселев, что осужденных надо максимально использовать на протяжении трех месяцев, после чего они практической пользы для лагеря уже не представляют. Френкель возглавлял строительство Беломоробалтийского канала, Байкало-Амурской железной дороги, занимал другие ключевые посты в НКВД-МВД. Был награжден орденом Ленина.