Стало известно о процедуре принятия ванны Елизаветой II

«Нет, она делала это сама, ты расстилал полотенца и все делал по-особенному [ритуалу]. А королевские особы никогда не принимают ванну сами, ее [буквально] принимают за них, так что им никогда не приходится даже вставлять вилку в розетку», — поделился он.