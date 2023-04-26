Стало известно о процедуре принятия ванны Елизаветой II

Бывший королевский дворецкий рассказал о процедуре принятия ванны Елизаветой II
Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл на британском шоу «Я — знаменитость, вытащите меня отсюда...» в Южной Африке поделился воспоминаниями о том, как готовил ванну для покойной королевы. Об этом пишет Daily Mail.
В новой серии реалити-шоу одна из участниц, супермодель Дженис Дикинсон, спросила у Баррела, приходилось ли ему когда-то «мыть королеву».
«Нет, она делала это сама, ты расстилал полотенца и все делал по-особенному [ритуалу]. А королевские особы никогда не принимают ванну сами, ее [буквально] принимают за них, так что им никогда не приходится даже вставлять вилку в розетку», — поделился он.
По словам Пола Баррелла, его до сих пор большинство людей знают как лакея Его Величества и дворецкого принцессы Дианы. В 2003 году он выпустил книгу «Королевский долг» о принцессе Уэльской, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.
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