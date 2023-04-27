Отец Алисы Тепляковой рассказал, чем кормит восьмерых детей
В Сети о Тепляковых заговорили, когда одна из дочерей в девять лет поступила на психологический факультет МГУ. Секрет прост: глава многодетного семейства Евгений обучает своих детей по собственной системе образования. Но общественность его стремления не оценила.
Мужчина снова подвергся критике после того, как стало известно о рождении еще одного ребенка, — тогда соседи семейства рассказали, что Наталия после родов выглядит изможденно. Да и сами наследники Тепляковых с виду здоровьем не блещут.
Но гордый отец не сдается и продолжает продвигать свои методы воспитания: недавно Евгений завел YouTube-канал «Учимся с Алисой», на котором рассказывает, как живет юный вундеркинд.
В одном из выпусков отец десятилетней студентки показал рюкзак с продуктами и рассказал, какую еду больше всего любит девочка:
«Хлеб — всему голова, как говорится. Хлеб Алиса любит. Много хлеба. Еще батоны. Алиса любит батоны. Батоны Алиса любит даже больше, чем хлеб».
Помимо хлебобулочных изделий в сумке оказались десять упаковок с гречкой, рисом, макаронами и хлебом.
Углеводная диета насторожила подписчиков Теплякова. «А где фрукты, овощи, яйца, творог, сметана и хоть какие-то сладости? Бедные дети», — оставила комментарий неравнодушная пользовательница. «А вы будете каждый раз снимать макароны, рис, муку и, слава богу, хоть гречку с картошкой? Это помогает в обучении детей?» — не смогла смолчать другая. Некоторые обратили внимание, что буквально несколько часов назад негативных комментариев было больше — Евгений, как любой начинающий блогер, их удаляет.
Впрочем, в следующих видео с распаковкой продуктовой корзины выяснилось, что в рационе Алисы есть еще сыр, колбаса и полуфабрикаты. Но и эти продукты не назовешь полезными, а особенно для маленьких детей, которые по воле судьбы живут жизнью взрослых.