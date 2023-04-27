Отец Алисы Тепляковой рассказал, чем кормит восьмерых детей

В Сети о Тепляковых заговорили, когда одна из дочерей в девять лет поступила на психологический факультет МГУ. Секрет прост: глава многодетного семейства Евгений обучает своих детей по собственной системе образования. Но общественность его стремления не оценила.

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Мужчина снова подвергся критике после того, как стало известно о рождении еще одного ребенка, — тогда соседи семейства рассказали, что Наталия после родов выглядит изможденно. Да и сами наследники Тепляковых с виду здоровьем не блещут.

Но гордый отец не сдается и продолжает продвигать свои методы воспитания: недавно Евгений завел YouTube-канал «Учимся с Алисой», на котором рассказывает, как живет юный вундеркинд.

В одном из выпусков отец десятилетней студентки показал рюкзак с продуктами и рассказал, какую еду больше всего любит девочка:

«Хлеб — всему голова, как говорится. Хлеб Алиса любит. Много хлеба. Еще батоны. Алиса любит батоны. Батоны Алиса любит даже больше, чем хлеб».

Помимо хлебобулочных изделий в сумке оказались десять упаковок с гречкой, рисом, макаронами и хлебом.

Углеводная диета насторожила подписчиков Теплякова. «А где фрукты, овощи, яйца, творог, сметана и хоть какие-то сладости? Бедные дети», — оставила комментарий неравнодушная пользовательница. «А вы будете каждый раз снимать макароны, рис, муку и, слава богу, хоть гречку с картошкой? Это помогает в обучении детей?» — не смогла смолчать другая. Некоторые обратили внимание, что буквально несколько часов назад негативных комментариев было больше — Евгений, как любой начинающий блогер, их удаляет.