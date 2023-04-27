Джоли вместе с сыном посетила торжественный обед в Белом доме

Актриса Анджелина Джоли и ее старший сын, 21-летний Мэддокс, посетили торжественный обед в Белом доме. Об этом сообщает Daily Mail.

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В среду, 26 апреля, президент США Джо Байден принял в Белом доме южнокорейского лидера Юн Сок Еля. На мероприятии по случаю празднования 70-летия союза двух государств присутствовали первые леди обеих стран — Джилл Байден и Ким Кон Хи.

Среди гостей вечера оказалась Анджелина Джоли. Актриса, одетая в белое платье в пол и винтажный жакет Chanel, появилась на публике в компании старшего сына. 21-летний Мэддокс, которого она усыновила в 2002 году, изучает биохимию в университете Енсе в Сеуле. В 2020 году юноша вернулся из Южной Кореи в США, поскольку занятия перешли в онлайн-формат из-за пандемии коронавирусной инфекции.

У Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта есть шестеро детей: трое биологических (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара).