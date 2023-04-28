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Вторая женщина в истории получила престижную награду в области архитектуры

Пакистанский архитектор Ясмин Лари стала второй в истории женщиной, которая стала лауреатом престижной премии в области архитектуры от Королевского института британских архитекторов (RIBA). Об этом сообщает Dezeen.

Вторая женщина в истории получила престижную награду в области архитектуры
© Lenta.ru

Лари получила золотую медаль RIBA за свою деятельность по созданию домов для маргинализированных слоев населения страны. Она оказалась второй женщиной, которой вручили подобную награду. Первой считается ирако-британский архитектор Заха Хадид, которая умерла в 2016 году.

«Признавая важность роли Лари, которая стала символом перемен в Пакистане, именно работа, которую она проделала после выхода на пенсию в 2000 году, отмечена Королевской золотой медалью», — заявили в RIBA.

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