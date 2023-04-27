Распределение наследства Лагерфельда может занять 10 лет

В документальном фильме «Таинственный мистер Лагерфельд» попытались выяснить, кто унаследует состояние дизайнера, которое оценивается в €200 млн. Об этом пишет WWD.

Селин Дегуле, адвокат Лагерфельда, объяснила, что «ситуация, которая осталась в результате [после смерти дизайнера], была не очень определенной. «На такое большое наследование может уйти десять лет», — сказала она. Тот факт, что активы модельера находятся во Франции и Монако, означает, что расходы на оформление наследства будут огромными.

Режиссер фильма Майкл Уолдман побеседовал также с членами ближайшего окружения Лагерфельда: телохранителем Себастьеном Жондо, моделью и другом Батистом Джабикони, моделью и музой Брэдом Кренигом, опекуном кошки дизайнера Франсуазой Касоте, директором по коммуникациям покойного Лагерфельда Каролиной Лебар и другими.

Многие воздержались от комментариев касательно распределения наследства.

В 2020 году сообщалось, что есть семь бенефициаров наследства Лагерфельда. Это модель Джейк Дэвис, Каролин Лебар, Батист Джабикони, Себастьен Жондо, Франсуаза Касоте, Брэд Крениг и его сын Хадсон, который является крестником Лагерфельда.