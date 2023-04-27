Укротитель тигров заявил о неподходящем занятии для женщин

О неподходящем занятии для женщин в интервью «Мосленте» заявил известный укротитель тигров Эдгард Запашный. Он пояснил, что женщинам очень сложно дается дрессура хищных животных и чаще всего за ними стоят сильные мужчины, которые помогают им в этой профессии.

По его словам, это связано с тем, что у женщин всегда более мягкий характер, а в вопросах дрессировки хищников нужна твердость, жестокость и решительность, так как животное чувствует неуверенность.

Запашный подчеркнул, что особенно тяжело женщине будет справиться со львами, которые признают только власть и силу.